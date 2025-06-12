Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του πλαισίου Κρατικής Αρωγής για τους πληγέντες αγρότες από τις φονικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 11 Ιουνίου, καταβλήθηκαν 8.462.051 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή 86% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, σε 764 αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Οι προκαταβολές, στο πλαίσιο των αποζημιώσεων για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel έχουν φτάσει συνολικά στα 207.408.870 εκατ. ευρώ σε 19.307 δικαιούχους.

Πηγή: skai.gr

