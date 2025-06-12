Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν

διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2025 ανήλθε σε 31.861.283 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας

μείωση 3,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 2024, που είχε ανέλθει 32.938.236 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024 παρουσίασαν οι

επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 8,6%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 20,5%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.