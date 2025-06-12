Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μείωση 3,3% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση

Τζίρος επιχειρήσεων

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Απρίλιο 2025 ανήλθε σε 31.861.283 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 3,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 2024, που είχε ανέλθει 32.938.236 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

ΕΛΣΤΑΤ

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024 παρουσίασαν οι
επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 8,6%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα
Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 20,5%.

ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ τζίρος επιχειρήσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark