Οι περισσότερες χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) είναι έτοιμες να προχωρήσουν στη μείωση του ανώτατου ορίου τιμών πώλησης του ρωσικού πετρελαίου, ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να μην εγκρίνει την κίνηση αυτή, ανέφεραν τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 πρόκειται να συναντηθούν στις 15-17 Ιουνίου στον Καναδά, όπου θα συζητήσουν για το ανώτατο όριο τιμών πώλησης του ρωσικού πετρελαίου που επέβαλαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2022.

Το μέτρο αυτό σχεδιάστηκε για να επιτρέπει μεν την πώληση ρωσικού πετρελαίου URL-E σε τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν ασφαλιστικές υπηρεσίες δυτικών εταιρειών, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή πώλησης δεν υπερβαίνει τα 60 δολάρια το βαρέλι, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα έσοδα της Ρωσίας από τον τομέα της ενέργειας και κατ' επέκταση τους οικονομικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του Κρεμλίνο για να συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία πιέζουν για μείωση του ανώτατου ορίου τιμής εδώ και εβδομάδες, αφού η πτώση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου έχει καταστήσει το τρέχον ανώτατο όριο των 60 δολαρίων το βαρέλι άνευ ουσίας.

Οι πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν, δήλωσαν στο Reuters ότι η ΕΕ και η Βρετανία είναι έτοιμες να ηγηθούν της κίνησης αυτής και να προχωρήσουν μόνες τους, με την υποστήριξη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών της G7 και του Καναδά.

Πρόσθεσαν ακόμη ότι δεν είναι σαφές μέχρι στιγμή τι στάση θα κρατήσουν οι ΗΠΑ, παρότι οι Ευρωπαίοι πιέζουν για μια ενιαία απόφαση. Η θέση της Ιαπωνίας παραμένει επίσης αβέβαιη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Υπάρχει πίεση από τις ευρωπαϊκές χώρες να μειωθεί το ανώτατο όριο τιμών για το πετρέλαιο στα 45 από 60 δολάρια. Υπάρχουν θετικά μηνύματα από τον Καναδά, τη Βρετανία και ενδεχομένως την Ιαπωνία. Θα χρησιμοποιήσουμε την G7 για να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στα Καναδικά Βραχώδη Όρη τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, συνέχισε να μην πείθεται ότι είναι αναγκαία η μείωση του ανώτατου ορίου τιμής, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί γερουσιαστές μπορεί να υποστηρίξουν την προσπάθεια, όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υποστηρίζει τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο. Ο Γκράχαμ προωθεί μια αυστηρή νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θα μπορούσαν να επιβάλουν υψηλούς δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Η ΕΕ στο 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που συζητά, έχει προτείνει τη μείωση του ανώτατου ορίου της τιμής πώλησης για το ρωσικό πετρέλαιο στα 45 δολάρια το βαρέλι. Όμως, το πακέτο πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη του μπλοκ προκειμένου οι κυρώσεις να τεθούν σε ισχύ, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι η έγκριση της Ουάσινγκτον δεν ήταν απαραίτητη για τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμής λόγω του κυρίαρχου ρόλου που διαδραματίζει η Βρετανία στις υπηρεσίες ασφάλισης της παγκόσμιας ναυτιλίας αλλά και της επιρροής της ΕΕ στον στόλο δεξαμενόπλοιων που τηρεί τους δυτικούς κανόνες.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά τις πληρωμές για πετρέλαιο σε δολάρια και το τραπεζικό τους σύστημα.

Η ΕΕ και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν λάβει σταδιακά όλο και πιο αυστηρά μέτρα για την καταστολή του σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας και άλλους που τη βοηθούν να παρακάμψει τον σκόπελο του ανώτατου ορίου τιμής πώλησης του πετρελαίου της.



Πηγή: skai.gr

