Του Χρυσόστομου Τσούφη

Χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στους Δήμους και σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς, παύουν να είναι «όμηροι» των οφειλών τους και παίρνουν βαθιά ανάσα. Με ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ΚΑΙ οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα χρέη προς τους δήμους, επιτέλους, αρχίζουν να αντιμετωπίζονται όπως και οι οφειλές προς το Δημόσιο ( ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ). Μάλιστα σύμφωνα με το νόμο, μπορούν πλέον να ρυθμιστούν ακόμη και χρέη για τα οποία έχουν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή πλειστηριασμοί και κατασχέσεις.



Στον εξωδικαστικό μπορεί να ενταχθεί κάθε είδους βεβαιωμένη οφειλή προς τον Δήμο -είτε αφορά φυσικό είτε νομικό πρόσωπο - αρκεί να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων:

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων

Πρόστιμα δημοτικών παραβάσεων

Μισθώματα δημοτικών ακινήτων

Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Με το που γίνεται η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αυτομάτως αίρονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και παραμένουν σε αναστολή για όλο το διάστημα που ρύθμιση τηρείται. Τυχόν απώλεια της ρύθμισης, συνεπάγεται αυτόματη αναβίωσή τους.



Όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό δέλεαρ. Η ρύθμιση μπορεί να φτάσει έως τις 240 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ και χαμηλό επιτόκιο. Προβλέπεται όμως – ανάλογα με οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη – και κούρεμα της βασικής οφειλής που μπορεί να φτάσει και το 75%. Υπό προϋποθέσεις κι εφόσον πρόκειται για πρόστιμα και προσαυξήσεις μπορεί το κούρεμα να φτάσει και το 95%.



Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού στο gov.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet, και η πρόταση ρύθμισης προκύπτει αυτόματα μέσω ειδικού αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα αποπληρωμής.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής:

Βεβαίωση της οφειλής και μεταφορά της στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα

Υποβολή αίτησης ρύθμισης από τον οφειλέτη

Λήψη εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου από τον οφειλέτη της πρότασης ρύθμισης από τον αλγόριθμο του μηχανισμού

Αποδοχή ή όχι της πρότασης. Η αποδοχή της πρότασης οδηγεί σε δεσμευτική συμφωνία για όλους τους πιστωτές, χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία.

Το ρόλο του «εισπράκτορα» αναλαμβάνει – ποιος άλλος; - η ΑΑΔΕ η οποία παρακρατεί με βάση το νόμο το 5% και αποδίδει το υπόλοιπο στους δήμους εντός 60 ημερών, ενισχύοντας έτσι και την ρευστότητα τους.

