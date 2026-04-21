Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 4,87 μονάδων (–0,01%), στις 45.960,11 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,08 μονάδων (–0,26%), στις 21.408,08 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,92 μονάδων (–0,24%), στις 6.477,16 μονάδες.
