Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, εν μέσω αισιοδοξίας ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις ανανεωμένες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters τη Δευτέρα, μετά τις κινήσεις του Ισλαμαμπάντ να τερματίσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή της Τεχεράνης στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατέσχεσαν ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, ενισχύοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

«Η αγορά φάνηκε να είχε μια αντανακλαστική αντίδραση πανικού στις εξελίξεις του σαββατοκύριακου όταν άνοιξε χθες το βράδυ. Ωστόσο, η κίνηση των τιμών έκτοτε έγειρε προς μια μικρή ανακούφιση και μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας για επίλυση», δήλωσε ο Έρικ Θίορετ, αναλυτής συναλλάγματος στη Scotiabank.

Ο δείκτης δολαρίου (=USD), ο οποίος μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων συμπεριλαμβανομένου του γεν και του ευρώ, υποχώρησε κατά 0,39% στο 98,07, με το ευρώ (EUR=) να ενισχύεται κατά 0,16% στο 1,1781 δολάριο.

Το ιαπωνικό γεν (JPY=) υποχώρησε κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 158,81 γεν ανά δολάριο.

Ο δείκτης δολαρίου σημειώνει πτώση 1,78% τον Απρίλιο. Τον Μάρτιο είχε σημειώσει άνοδο 2,27% λόγω της ζήτησης για επενδύσεις «ασφαλούς καταφυγίου» μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Φτάσαμε στο αποκορύφωμα του φόβου στα τέλη Μαρτίου και ανακάμπτουμε αργά», είπε ο Θίορετ.

Εστίαση των αγορών στα Στενά του Ορμούζ

Διανύοντας την όγδοη εβδομάδα του, ο πόλεμος έχει προκαλέσει το σοβαρότερο πλήγμα στον ενεργειακό εφοδιασμό που έχει καταγραφεί ποτέ, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου λόγω του de facto κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ διατηρούν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν έχει άρει και στη συνέχεια επαναφέρει τον δικό του αποκλεισμό στη θαλάσσια κυκλοφορία που διέρχεται από τη δίοδο. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 5% τη Δευτέρα.

Η στερλίνα (GBP=) ενισχύθηκε κατά 0,16% στο 1,3535 δολάριο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέδωσε τη Δευτέρα την ευθύνη ξεκάθαρα σε αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον διορισμό Αμερικανού πρέσβη, την ώρα που οι πολιτικοί του αντίπαλοι ζητούν την παραίτησή του λόγω του σκανδάλου. Ο Στάρμερ απέλυσε τον Πίτερ Μάντελσον τον Σεπτέμβριο λόγω αποκαλύψεων για το βάθος των δεσμών του με τον εκλιπόντα Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Στις ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές θα παρακολουθήσουν επίσης την ακρόαση στη Γερουσία για την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς την Τρίτη, ο οποίος είναι ο υποψήφιος του Τραμπ για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Ο Γουόρς θα δηλώσει στους νομοθέτες ότι είναι «προσηλωμένος στη διασφάλιση ότι η άσκηση της νομισματικής πολιτικής θα παραμείνει αυστηρά ανεξάρτητη», σύμφωνα με τις προετοιμασμένες δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

