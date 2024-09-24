Κ. Χατζηδάκης στο Bloomberg: Μείωση του χρέους κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2028

Στόχος της Ελλάδας είναι να μειώσει το χρέος της κατά περίπου 20 μονάδες βάσης μέσα στην επόμενη τετραετία, θέτοντας ακόμη ένα ορόσημο στην έξοδο από τη δεκαετή κρίση που βίωσε η χώρα, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Στο πλαίσιο συνέντευξής του στο πρακτορείο Bloomberg, ο ΥΠΕΘΟ προέβλεψε πως ο δανεισμός της χώρας θα μειωθεί “κοντά στο 130%” του ΑΕΠ έως το τέλος του 2028, λαμβάνοντας ώθηση από την οικονομία η οποία έχει σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλες.

“Πρόκειται για μια σημαντική μείωση”, δήλωσε ο υπουργός.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, το χρέος της Ελλάδας εκτοξεύτηκε στο 207% του ΑΕΠ το 2020, με την κυβέρνηση να προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 152,7% φέτος. Η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 20% -που προβλέπει ο Κ. Χατζηδάκης- προϋποθέτει χαμηλότερο πακέτο δανεισμού από την Ιταλία, εκτός κι αν η εικόνα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας αλλάξει δραματικά.

Αυτό που βοηθάει την Ελλάδα στην παρούσα φάση, είναι το γεγονός ότι η οικονομία της υπεραποδίδει σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, σημειώνει το Bloomberg και συμπληρώνει ότι η χώρα κατέγραψε ανάπτυξη 1,1% στο β’ τρίμηνο, τη στιγμή που η ευρωζώνη στο σύνολό της παρουσίασε αύξηση μόλις 0,2%.

Για φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί υψηλότερα από τον στόχο του 2,1%, αγγίζοντας το 2,4% του ΑΕΠ, εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των πρωτογενών δαπανών για το 2025 σε σχέση με την αρχική κατεύθυνση της Κομισιόν για αύξηση κατά 3%, ανέφερε ο Κ. Χατζηδάκης.

«Χάρη στις καλύτερες του αναμενόμενου δημοσιονομικές επιδόσεις, μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες σε σχέση με τις αρχικές μας εκτιμήσεις», σημείωσε.

Η Ελλάδα θα μπορέσει να αυξήσει τις καθαρές της δαπάνες "λίγο πάνω από το 3%" το 2025 -έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3%- ενώ θα είναι σε θέση να συνεχίσει να αυξάνει τις δαπάνες της, με αυτόν τον ρυθμό κατά μέσο όρο, έως το τέλος του 2028, εξήγησε ο υπουργός.

Σε αυτό το σημείο το Bloomberg υπενθυμίζει πως η ελληνική κυβέρνηση προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ και όπως σημειώνεται αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση της βοήθειας που έλαβε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος διάσωσης το 2010.

Ολα αυτές οι αποφάσεις αναδεικνύουν τη δύναμη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει στην πορεία της δημοσιονομικής σύνεσης, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Επίσης, ανέφερε πως αυτό το μήνυμα το έχουν πλήρως κατανοήσει οι οίκοι αξιολόγησης, οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και οι επενδυτές στο εξωτερικό.

Πακέτο μετοχών Εθνικής Τράπεζας

Αναφερόμενος στο επιπλέον πακέτο πώλησης μετοχών της Εθνικής που έχει στην κατοχή του το ΤΧΣ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές είναι ευνοϊκές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημείωσε πάντως πως προκειμένου η Εθνική Τράπεζα να μην έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις άλλες τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας "πρόθεση της κυβέρνησης είναι να απαλειφθούν τα ειδικά δικαιώματα που έχει το κράτος στην τράπεζα."

Τηλεγράφημα του Reuters την ίδια στιγμή αναφέρει πως η διαδικασία διάθεσης ποσοστού έως και 12% της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Η Εθνική είναι η τελευταία από τις συστημικές τράπεζες στην οποία διατηρεί μετοχική παρουσία το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 18,4%. Μετά τη διάθεση του πακέτου μετόχων το υπόλοιπο της συμμετοχής του δημοσίου θα μεταφερθεί στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.