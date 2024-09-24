Ιταλική αντεπίθεση για τη γερμανική Commerzbank

Σε μία αιφνιδιαστική εξέλιξη η ιταλική UniCredit αποκτά επιπλέον μερίδιο στην Commerzbank, χωρίς συνεννόηση με το Βερολίνο. Παρέμβαση Σολτς από τη Νέα Υόρκη.

Όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και «χοντραίνει» το πόκερ για την ιταλική τράπεζα UniCredit, που, όπως όλα δείχνουν, επιχειρεί να εξαγοράσει τη γερμανική τράπεζα Commerzbank με ασυνήθιστα επιθετικές κινήσεις. Μόλις προ ημερών οι Ιταλοί είχαν γνωστοποιήσει την αγορά μεριδίου 9% στο γερμανικό πιστωτικό ίδρυμα. Την Παρασκευή δήλωναν ότι δεν βιάζονται για κάποια κίνηση εξαγοράς, αλλά τη Δευτέρα ανακοίνωσαν αίφνης ότι έχουν αποκτήσει ένα επιπλέον μερίδιο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κατέχουν το 21% των μετοχών της Commerzbank. Σύμφωνα με τη διοίκηση της UniCredit στο Μιλάνο, το επιπλέον μερίδιο αγοράστηκε μέσω «χρηματοοικονομικών εργαλείων», τα οποία δεν κατονομάζονται. Για «προσβολή της γερμανικής κυβέρνησης» κάνει λόγο η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Με αυτή την κίνηση, οι Ιταλοί γίνονται ο μεγαλύτερος μέτοχος. Το γερμανικό κράτος κατέχει μερίδιο 12% και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι διατεθειμένο να πουλήσει άλλες μετοχές. Όμως η UniCredit έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών την έγκρισή της, προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή στην Commerzbank στο 29,9%. Αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι η επόμενη κίνηση των Ιταλών θα ήταν η εξασφάλιση συνολικού μεριδίου 25%, ώστε να αποκτήσουν αναστέλλουσα μειοψηφία.

«Επιθετική» και «μη φιλική πράξη»

Από τη μακρινή Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς παρενέβη στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η επιθετική τακτική της UniCredit «χωρίς καμία συνεργασία, χωρίς καμία συνεννόηση» αποτελεί «μη φιλική πράξη» και σίγουρα «δεν είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά στην Ευρώπη».

Νωρίτερα, πηγές της καγκελαρίας είχαν δηλώσει στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι το Βερολίνο «τάσσεται υπέρ μίας στρατηγικής που διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Commerzbank» και κατά συνέπεια «δεν υποστηρίζει» την εξαγορά. Σημείωναν μάλιστα ότι αυτή η θέση «έχει γνωστοποιηθεί στην UniCredit».

«Πρόκειται σαφώς για μία εχθρική εξαγορά» δηλώνει στη γερμανική τηλεόραση (ARD) o Τόμας Χάρτμαν Βέντελς, καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, επισημαίνοντας ότι ούτε το Βερολίνο, ούτε η σημερινή διοίκηση της Commerzbank είχαν ενημερωθεί για τις κινήσεις της UniCredit. Ο ίδιος θεωρεί πάντως ότι «η απόπειρα εξαγοράς θα αποτύχει, γιατί δεν μπορεί να υλοποιηθεί ενάντια στη θέληση της γερμανικής κυβέρνησης».

Κίνδυνος μαζικών απολύσεων;

Την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη εξαγορά έχουν εκφράσει και τα συνδικάτα, για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί η Commerzbank διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της γερμανικής οικονομίας. Δεύτερον, γιατί εκφράζονται φόβοι για μαζικές απολύσεις. «Εάν υλοποιηθεί η συμφωνία, υπάρχει κίνδυνος να καταργηθούν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας» προειδοποιεί ο επικεφαλής του συνδικάτου των εργαζομένων στην Commerzbank, Ούβε Τσέγκε. Σήμερα η τράπεζα απασχολεί 38.700 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο, εκ των οποίων 25.000 στη Γερμανία.



Ως «αρνητικό προηγούμενο» τα συνδικάτα αναφέρουν την εξαγορά της επίσης γερμανικής HypoVereinsbank (HBV) από την UniCredit το 2005. Την εποχή εκείνη η HBV απασχολούσε 26.000 εργαζόμενους στη Γερμανία. Σήμερα δεν διαθέτει πάνω από 9.500, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο το οικονομικό περιοδικό Manager Magazin έκανε λόγο για ένα επικείμενο κύμα 700-800 νέων απολύσεων.



dpa, APTN, Handelsblatt, FAZ

