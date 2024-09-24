Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης ποσοστού έως και 12% της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters .
Η Eθνική είναι η τελευταία από τις συστημικές τράπεζες στην οποία διατηρεί μετοχική παρουσία το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 18,4%.
Μετά τη διάθεση του πακέτου μετόχων το υπόλοιπο της συμμετοχής του δημοσίου θα μεταφερθεί στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελλάδας.
