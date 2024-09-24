Τη δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας να συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας μετέφεραν ανώτατα στελέχη της Τράπεζας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 15 ετών, από το ξεκίνημα ενός σημαντικού θεσμού, του Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Όπως επισημάνθηκε ο 15ος Διαγωνισμός σηματοδοτεί μία νέα αρχή, με τη θεματολογία του να διευρύνεται και να ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες της τράπεζας. Ειδικότερα, Διαγωνισμός, που αποτελεί πλέον θεσμό στο επιχειρηματικό οικοσύστημα των Startup, εμπλουτίστηκε με νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν επίκαιρους τομείς αιχμής, όπως το Fintech,το Deep Tech, την Κλιματική Αλλαγή, τον Χρηματοοικονομικό Εγγραματισμό, την Χρηματοδοτική Ενδυνάμωση και Συμπερίληψη.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μακροβιότερος διαγωνισμός καινοτομίας στην Ελλάδα, ο οποίος ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και κατάφερε να στηρίξει το εγχώριο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα.

Συνολικά, κατά τα 14 προηγούμενα έτη διοργάνωσής του, οι συμμετοχές έχουν ανέλθει σε πάνω από 8.200 με διατυπωμένες σχεδόν 4.800 επιχειρηματικές προτάσεις, ενώ έχουν δοθεί από την Εθνική Τράπεζα σχεδόν 700.000 ευρώ σε βραβεία στις 140 νικήτριες ομάδες.

Νικητές του Διαγωνισμού είναι πολλές γνωστές σήμερα εταιρείες του οικοσυστήματος, όπως η Avocarrot, η Pollfish και η Mist.io που έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς εταιρείες, καθώς επίσης το e-table, η Ferryhopper, η Clio Muse, η DoctorAnyTime, και πολλές ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες.

Ο ετήσιος Διαγωνισμός αποτελεί δράση του Προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Το NBG Business Seeds αποτελεί μέρος της ευρύτερης Επιχειρησιακής Στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για στήριξη της επιχειρηματικότητας και δημιουργία συνεργασιών, και συνεισφέρει κομβικά σε αυτή. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε επιταχυντή που αναδεικνύει επιχειρηματικές ιδέες μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρέχει υποδομές, καθοδήγηση και πρόσβαση στο οικοσύστημα της καινοτομίας σε επιχειρηματικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.

Μέσα από τον Διαγωνισμό ξεχωρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις που η Εθνική Τράπεζα μπορεί να στηρίξει στο μέλλον τόσο οικονομικά, με δανεισμό ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, όσο και στρατηγικά, μέσα από εμπορικές συνεργασίες και συμφωνίες που ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη των εν λόγω εταιρειών όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ESG προσανατολισμό της Τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα NBG Business Seeds στηρίζει έμπρακτα εδώ και 15 χρόνια την πορεία της Ελλάδος προς την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από τον εμπλουτισμό των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες στον φετινό διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στις παρακάτω κατηγορίες :

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech), δηλαδή προτάσεις για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εφαρμογές, διαδικασίες ή προϊόντα με σημαντική επίδραση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & Οικοσυστήματα (Digital Ecosystems), δηλαδή προτάσεις με αντικείμενο την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων, με έμφαση σε ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλο το οικοσύστημα του κάθε κλάδου με προσέγγιση end-to-end ή one-stop shop solutions. Προηγμένες Τεχνολογίες & AI (Advanced Technologies & AI), ήτοι προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία και εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής οι οποίες μπορούν να συντελέσουν και στην εν γένει τεχνολογική ανάπτυξη και μετάβαση της Ελληνικής οικονομίας σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και στη διακράτηση και προσέλκυση υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή, Κοινωνία & Διακυβέρνηση (ΕSG), συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού & της Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης, όπως προτάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή και αντιμετώπιση αυτής, καθώς και την εν γένει πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συγκεκριμένα για τον τομέα του Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού, προτάσεις εφαρμογών (apps), εργαλείων (tools, gamification) και λοιπών ψηφιακών λύσεων (π.χ. e-learning apps) με στόχο την απόκτηση βασικών οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι 3 πρώτοι νικητές του 15ου Διαγωνισμού θα λάβουν χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 40.000 ευρώ:

Α' Βραβείο: είκοσι χιλιάδες ευρώ

Β' Βραβείο: δώδεκα χιλιάδες ευρώ

Γ' Βραβείο: οκτώ χιλιάδες ευρώ

Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος εισάγονται και 2 Ειδικές Κατηγορίες Βραβείων:

Ειδικό Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ στην καλύτερη συμμετοχή εντός των 20 πρώτων συμμετοχών του Διαγωνισμού.

Ειδικά Βραβεία Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις τους, συνολικού ποσού έως και Euro10.000 στις καλύτερες συμμετοχές με θέμα σχετικό με τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό και ειδικά των Νοικοκυριών.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται διαδικτυακά στο nbg.gr/competition - οι υποβολές λήγουν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024, ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site του Διαγωνισμού στο nbg.gr/competition είτε να επικοινωνήσουν στο e-mail competition@nbg.gr

Στις δράσεις της Εθνικής αναφέρθηκαν αναλυτικά τα στελέχη της Τράπεζας: Ερνέστο Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, η Ντέμη Γκουντούφα, βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Σπύρος Αρσένης, επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας | NBG Business Seeds, ο Χαράλαμπος Βλατάκης επικεφαλής Ανεξ. Τομέα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και ο Γεώργιος Νικολάου Strategy Analyst - Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας - NBG Business Seeds.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.