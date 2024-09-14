Κ. Χατζηδάκης: Απάντηση στη μηδενιστική κριτική οι θετικές εκτιμήσεις από τη Moody’s

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μετά την ανακοίνωση του οίκου Moody’s για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Moody’s προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας για τρεις κυρίως λόγους που, όπως σημειώνει η ίδια, είναι οι εξής: η ταχύτερη ανάπτυξη, οι καλύτερες σε σχέση με τον προγραμματισμό δημοσιονομικές επιδόσεις οι οποίες αποδίδονται κυρίως στα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής και η περαιτέρω ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος.

Πρόκειται για την δεύτερη αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας από διεθνή οίκο αξιολόγησης ύστερα από την αντίστοιχη κίνηση της DBRS την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Moody’s σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει ισχυρή προσήλωση στη δημοσιονομική σύνεση και έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων (ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές) που έχουν ενισχύσει τα έσοδα . Επισημαίνει ακόμη ότι τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα - ενδεχομένως σε συνδυασμό με ισχυρότερη πραγματική και ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ - θα υποστηρίξουν με τη σειρά τους την ταχύτερη μείωση του χρέους.

Ενώ σε σχέση με τις τράπεζες ο οίκος υπογραμμίζει ότι η υγεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται τώρα πιο κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ ως προς τους δείκτες κεφαλαιοποίησης, κερδοφορίας και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η αξιολόγηση της Moody’s αποτελεί μια ακόμη απάντηση σε όσους επιμένουν σε μηδενιστική κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Πολιτική την οποία η κυβέρνηση θα συνεχίσει με ταχύτερους ρυθμούς, όχι μόνο γιατί αναγνωρίζεται στο εξωτερικό αλλά κυρίως επειδή οι πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά τα θετικά της αποτελέσματα στην ανάπτυξη, τα εισοδήματα, τη μείωση της ανεργίας και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

«Η ανακοίνωση του οίκου Moody’s αποτελεί μια ακόμα διεθνή επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019, με αποτέλεσμα την κατάκτηση από τη χώρα της 2ης θέσης σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ε.Ε. για το 2ο τρίμηνο του 2024, ρυθμούς ανάπτυξης κατά πολύ ισχυρότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά και της συμπερίληψης της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις των χωρών της Ένωσης ως προς την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται ως ''μάνα εξ ουρανού’’. Χρειάζεται μεταρρυθμιστικό σχέδιο, προσήλωση στους στόχους και καθημερινή σκληρή δουλειά για την υλοποίησή τους. Διότι, μόνον έτσι μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, μόνον έτσι μειώνεται το κόστος δανεισμού και οι ελληνικοί τίτλοι γίνονται πιο ορατοί από ξένους θεσμικούς επενδυτές, μόνον έτσι αυξάνονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, πρωτίστως όμως, μόνον έτσι δημιουργούνται νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας.

Πιστοί στη στρατηγική επιλογή μας για σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, συνεχίζουμε να προσθέτουμε βαθμίδες αξιοπιστίας στη χώρα, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη όσα έχουμε δεσμευθεί».

