«Έχουμε την ταχύτερη αύξηση επενδύσεων σε όλη την ΕΕ και την ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα». Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στην ΕΕ αυτή την ώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης το β’ τρίμηνο του 2024.

Σχετικά με τις επενδύσεις στη χώρα, ο υπουργός επισήμανε ότι εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις της Microsoft λέγοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση της επένδυσης του 1 δισ. ευρώ. Επίσης, αναφέρθηκε και στην επένδυση του γαλλικού ομίλου Data4 ύψους 300 εκατ. ευρώ.

«Το γεγονός ότι κοιτάνε για να επενδύσουν στην Ελλάδα γίγαντες της διεθνούς οικονομίας είναι αποτέλεσμα ότι εφαρμόζουμε σοβαρή πολιτική με την κυβέρνηση Μητσοτάκη» είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμα θέματα που πρέπει να λυθούν για να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς οι επενδύσεις, ωστόσο τόνισε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις «που βοηθούν να έρθουν επενδύσεις και πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια».

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε επίσης ότι ως χώρα έχουμε «μακράν την μεγαλύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας» λέγοντας ότι εδώ και 5 χρόνια μισό εκατομμύριο Έλληνες έχουν βρει δουλειά.

Για το στεγαστικό πρόβλημα και τις συνεχείς αυξήσεις των ενοικίων ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα και από τον πληθωρισμό των τροφίμων.

«Στην Ελλάδα έχουμε ειδικό πρόβλημα με τη στέγη. Λόγω της κρίσης τότε, είχαν πέσει αρκετά οι τιμές. Με την άνοδο της οικονομίας έγινε έκρηξη στις τιμές των ακινήτων. Παρεμβαίνουμε για μα ενισχύσουμε την προσφορά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής» εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς για αν θα υπάρξει μείωση των έμμεσων φόρων είπε ότι «κάναμε μειώσεις στις μεταφορές, στην εστίαση, στα είδη βρεφικής ηλικίας. Το 2025 θα κάνουμε μειώσεις άμεσων φόρων. Το κράτος επιστρέφει 900 εκατ. ευρώ μέσω φόρων. Είναι 12 διαφορετικές μειώσεις ξεκινώντας με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών».

«Θα κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων που θα έχει σημαντική αύξηση. Τα χρήματα τα βρίσκουμε με ένα υγιή τρόπο, πρώτον έχουμε ανάπτυξη, και δεύτερο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» επισήμανε.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και την πτώση των ποσοστών της ΝΔ ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «παρότι το 57% τοποθετείται αρνητικά δεν είναι αμελητέο ότι το 39% τοποθετείται θετικά και μάλλον θετικά. Σχεδόν τόσο ήταν που είχε πάρει το κόμμα το 2023. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε».

«Εμείς θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, με βάση τι θα έχουμε κάνει» επισήμανε.



Πηγή: skai.gr

