Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η παρέμβαση της κυβέρνησης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οι πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν χθες διευρύνουν κατά πολύ το πλαίσιο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και το επίπεδο της προστασίας για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων τον διπλασιασμό των εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να ενταχθεί ένας δανειολήπτης στον υποχρεωτικό για τους δανειστές εξωδικαστικό μηχανισμό. Υπογράμμισε επίσης ότι πριν προχωρήσει σε πλειστηριασμό, ο δανειστής θα υποχρεούται να κάνει μια πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, προκειμένου να υπάρξει μια τελευταία ευκαιρία. «Δεν συμφέρει οπωσδήποτε τους δανειστές να προχωρούν σε πλειστηριασμούς. Γι αυτό έχουν γίνει χιλιάδες διμερείς ρυθμίσεις και το ιδιωτικό χρέος έπεσε από τα 92 δισ. το 2019 στα 67 δισ.», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Ενώ σε σχέση με τις καταγγελίες για άρνηση των δανειστών να έλθουν σε συνεννόηση με τους οφειλέτες ο υπουργός υπενθύμισε ότι το Δεκέμβριο του 2023 ψηφίστηκε νόμος που επιβάλλει στα funds κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά δεν ίσχυε, να παρέχουν δηλαδή συνεχή ενημέρωση στους οφειλέτες, με κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. «Όποιος δανειολήπτης δεν βγάζει άκρη μπορεί να καταφύγει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η κατάσταση δεν είναι παραδεισένια αλλά έχει σίγουρα βελτιωθεί», τόνισε. Σημείωσε δε ότι η βελτίωση των παραμέτρων του εξωδικαστικού το 2023 οδήγησε το 2024 σε αύξηση των ρυθμίσεων κατά 81%. «Έχουμε 10 δισ. οφειλές που μπήκαν στον εξωδικαστικό και 30.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη καλυφθεί», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε τα εξής: «Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι περισσότερες χώρες δεν έχουν κάνει κάτι. Εδώ ο Άρειος Πάγος έχει αποφασίσει, παρά τις προσφυγές που έγιναν, πως ήταν ένα ρίσκο που πήραν οι δανειολήπτες. Από την πλευρά μας προσπαθούμε, βλέποντας τι έχει γίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και μιλώντας με τις τράπεζες να βρούμε μία λύση η οποία θα είναι δίκαια και ρεαλιστική. Και θα προσφέρει μία κάποια ανακούφιση στους δανειολήπτες. Χρειάζονται ακόμα περαιτέρω συζητήσεις τόσο με τις τράπεζες όσο και με την Τράπεζα της Ελλάδος και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν έχει εφαρμοστεί η ίδια ρύθμιση σε όσες χώρες έχουν αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις των δανείων και διαφορετικές οι αντοχές των τραπεζικών συστημάτων. Και κατέληξε:

«Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι δανειολήπτες είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται συζήτηση για μια παρέμβαση ανακούφισης, η οποία επιδιώκουμε να είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025».

Σε σχέση εξάλλου με την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών Οδηγιών για τον ΦΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η δυνατότητα μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες υπήρχε ήδη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και η κυβέρνηση από το 2019 έχει αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή σε 23 διαφορετικές περιπτώσεις. Η προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στην Ελλάδα όπως και σε αρκετές άλλες χώρες αφορά τεχνικά θέματα σε σχέση με τον ΦΠΑ για τα οποία είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξει εφαρμογή της Οδηγίας.

«Υπήρχε προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου και προφανώς θα συμμορφωθούμε», επεσήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Τι αφορά αυτή η συμμόρφωση: Είναι κάποια μέτρα υποχρεωτικά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία και για το υπουργείο Οικονομικών και υπάρχουν και κάποια άλλα δυνητικά στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας για το ΦΠΑ. Υπάρχει παρεξήγηση ότι η κυβέρνηση, μη συμμορφούμενη προς αυτήν την Οδηγία, που θα το κάνει προφανώς, δήθεν εμποδίζει τη μείωση του ΦΠΑ. Μα, μείωση του ΦΠΑ μπορούμε να κάνουμε και με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς. Και το κάνουμε. Από το 2019 έχουμε κάνει 23 διαφορετικές μειώσεις : Στις αστικές μεταφορές από το 24 στο 13%. Στην ακτοπλοΐα από το 24 στο 13%. Στις αεροπορικές μεταφορές από το 24 στο 13%. Στα ταξί από το 24 στο 13%. Στους κινηματογράφους από το 24 στο 13%. Σε μια σειρά αγαθά που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία από το 24 στο 6%. Στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό από το 24 στο 13%. Στα μη αλκοολούχα από το 24 στο 13%. Στα προϊόντα βρεφικής ηλικίας από το 24 στο 13%. Στις οικοδομές το μηδενίσαμε. Στις ζωοτροφές από το 13 στο 6%, κ.α.».

Σε ερώτηση δε για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα ο υπουργός τόνισε: «Κάναμε όλες αυτές τις μειώσεις γιατί υπήρχαν θέματα κοινωνικών προτεραιοτήτων. Στα τρόφιμα, είδαμε ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα παλαιότερα όταν είχε εφαρμοστεί η μείωση δεν πέρασε στην αγορά. Πήγε σε ενδιάμεσους. Προτεραιότητά μας φέτος, ανεξάρτητα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας για το ΦΠΑ, είναι η μείωση των άμεσων φόρων. Και αυτό στηρίζεται στην προσπάθειά μας για τη φοροδιαφυγή από την οποία πιστεύουμε βάσιμα ότι θα έχουμε περισσότερα έσοδα και θα μπορέσει το Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει μειώσεις άμεσων φόρων που θα πάνε κατευθείαν στην τσέπη των φορολογουμένων. Δεν ενδιαφέρει τους φορολογούμενους αν θα τα πάρουν από τη δεξιά ή την αριστερή τσέπη, αλλά να τα πάρουν. Και με τη δική μας μέθοδο, τη μείωση των άμεσων φόρων είναι βέβαιο ότι θα τα εισπράξουν».

