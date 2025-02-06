Την στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο τη ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβε χθες ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη το έργο να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

«Το έργο πρέπει να είναι βιώσιμο με όρους που να μπορεί κανείς να εξηγήσει στους πολίτες. Οι επενδυτές κοιτάζουν την απόδοση του κεφαλαίου. Η Κύπρος ενδιαφέρεται για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διαφορετικά κριτήρια, με τη συνδρομή του φορέα υλοποίησης, θα πρέπει να πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο το οποίο η ΕΕ στηρίζει με 657 εκατ. ευρώ προκειμένου να υλοποιηθεί η ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε», ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Athens Energy Summit που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.

Σημείωσε πάντως ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και διαμορφώνεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε οικονομικό, τεχνικό και γεωπολιτικό ρίσκο, που όπως είπε είναι αλληλένδετα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το γεωπολιτικό ρίσκο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρεις τρόπους: είτε με φυσική παρουσία πλοίων, είτε με διπλωματικά μέσα, είτε με προσέλκυση ισχυρών επενδυτών με ειδικό βάρος, που απαντούν ταυτόχρονα στο οικονομικό και το γεωπολιτικό ρίσκο.

Σε ερώτηση εξάλλου για τη στάση των ΗΠΑ ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι αμερικανικός παράγοντας έχει τοποθετηθεί κατ' επανάληψη υπέρ του έργου.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ. Σκυλακάκη με τον κ. Παπαναστασίου. Ανάλογα με την έκβαση των διαβουλεύσεων, ενδέχεται το θέμα να εισαχθεί εκ νέου στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου για λήψη απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

