ΥΠΕΘΟ: Δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Σε συνεργασία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ξεκινά ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, ύψους 10.726.800,00 ευρώ, για την απασχόληση ανέργων στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση, με στόχο τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της δράσης είναι η πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, από επιχειρήσεις περιοχών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, καθώς και των όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας. Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας, ανάλογα με την κατηγορία ανέργου, καλύπτει ποσοστό από 70% έως 100%. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις παραπάνω επιλέξιμες περιοχές.

Η συγκεκριμένη δράση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 και ειδικότερα στην Προτεραιότητα 4 – «Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση». Η υλοποίηση της πράξης θα επιτευχθεί με την υπό έκδοση Δημόσια Πρόσκληση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.