Προειδοποίηση ΕΚΤ: Η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο μεγάλος χαμένος στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας

Τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Πιέρο Σιπολλόνε, προειδοποιώντας ότι ο εμπορικός πόλεμος της αμερικανικής κυβέρνησης με την Κίνα θα μπορούσε να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στην ευρωζώνη.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές από τον Ιούνιο, καθώς οι ανησυχίες για την ανάπτυξη αρχίζουν να υπερισχύουν των ανησυχιών για τις τιμές, και οι επενδυτές βλέπουν τουλάχιστον τρεις ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η οικονομία που προσπαθεί να ανακάμψει από δύο χρόνια σχεδόν στασιμότητας.

«Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μείωση των επιτοκίων», δήλωσε ο Σιπολλόνε σε συνέντευξή του στο Reuters. «Είμαστε σχεδόν εντός του στόχου...(και) εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περιοριστικό έδαφος».

Αλλά οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις τραβούν την ΕΚΤ προς διαφορετικές κατευθύνσεις, οπότε δεν έχει νόημα να δεσμευτεί σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση προς το παρόν, συμπεριλαμβανομένης της ευρέως αναμενόμενης και πλήρως τιμολογημένης μείωσης τον Μάρτιο, πρόσθεσε ο Σιπολλόνε.

Παρόλα αυτά, η οικονομία της ευρωζώνης δεν έχει αλλάξει ριζικά από τον Δεκέμβριο, όταν οι προβλέψεις της ΕΚΤ έκαναν λόγο για τέσσερις μειώσεις επιτοκίων το 2025, συμπεριλαμβανομένης μιας κίνησης που ήδη έλαβε χώρα με ομόφωνη απόφαση τον περασμένο μήνα.

«Η συνολική κατανόηση του πού πηγαίνουμε είναι εκεί, τα θεμελιώδη στοιχεία δεν έχουν αλλάξει, οπότε δεν περιμένω μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση», δήλωσε ο Σιπολλόνε. «Αυτή η σύγκλιση με τον στόχο για τον πληθωρισμό είναι συνεπής με την πορεία των επιτοκίων σε πτωτική κατεύθυνση».

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,5% τον περασμένο μήνα, αλλά η ΕΚΤ τον βλέπει να επιστρέφει στο 2% κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι, μετά από τέσσερα χρόνια πάνω από το στόχο.

Κίνα

Η μεγάλη αβεβαιότητα είναι η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και αυτό θα μπορούσε να πλήξει σκληρά την Ευρώπη, ακόμη και πριν από την επιβολή άμεσων εμπορικών φραγμών στο μπλοκ, υποστήριξε ο Σιπολλόνε.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ εμπλακεί σε έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο με την Κίνα», πρόσθεσε ο Σιπολλόνε, το νεότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. «Αυτή είναι μια πιο σοβαρή απειλή, επειδή η Κίνα διαθέτει το 35% της παγκόσμιας μεταποιητικής ικανότητας».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 10% σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας αντίποινα από το Πεκίνο.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στις ΗΠΑ θα ανάγκαζε την Κίνα να βρει άλλες αγορές και θα μπορούσε να ρίξει προϊόντα με έκπτωση στην Ευρώπη, περιορίζοντας την ανάπτυξη και τις τιμές, δήλωσε ο Σιπολλόνε.

Έρευνες που καταρτίστηκαν από το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ η επιβολή δασμών θα έβλεπε τις ίδιες τις ΗΠΑ να δέχονται πλήγμα στην ανάπτυξη, θα υπέφεραν λιγότερο από οποιονδήποτε από τους στόχους τους.

Ωστόσο, ο Σιπολλόνε φάνηκε να υποβαθμίζει τον αντίκτυπο των πιθανών δασμών προς την Ευρώπη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος του υψηλότερου κόστους θυσιάζοντας το περιθώριο κέρδους, ενώ η αναπόφευκτη αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου θα μπορούσε επίσης να θωρακίσει το μπλοκ.

Οι εμπορικές διαμάχες θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν την οικονομική ανάπτυξη προς τα κάτω, αλλά όχι τόσο ώστε να προκληθεί ύφεση, ιδίως από τη στιγμή που άλλα τμήματα της οικονομίας δείχνουν ανθεκτικότητα.

Ο Σιπολλόνε σημείωσε ότι η αγορά εργασίας αντέχει, η κατανάλωση είναι πιθανό να ανακάμψει, οι κατασκευές είναι ισχυρές, οι μειώσεις των επιτοκίων έχουν αντίκτυπο στην οικονομία και ακόμη και η βιομηχανία, που βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία δύο χρόνια, δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.