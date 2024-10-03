Κ. Χατζηδάκης: Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται, έρχεται κυρίως μέσα από επενδύσεις

«Η Ελλάδα σημείωσε άλματα στον τομέα των επενδύσεων» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο 5ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. «Παρά την πανδημία», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, «σημειώσαμε μεταξύ 2019-2023 στις επενδύσεις τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ολόκληρη την ΕΕ των 27! Βασική συνεισφορά σε αυτό είχε η εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, όπου έχουμε σημειώσει μία σειρά από ρεκόρ και έχουν σωρευτικά ξεπεράσει τα 27 δισ. ευρώ!».

Ωστόσο, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, «έχουμε σοβαρή ακόμη σοβαρή δουλεία μπροστά μας. Διότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, δεν έχουμε ακόμη καλύψει όλο το χαμένο έδαφος των τελευταίων δεκαετιών -το λεγόμενο “επενδυτικό κενό”».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «βασική αρχή της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης είναι πως, η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Έρχεται κυρίως μέσα από επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές» και παρουσίασε τους σημαντικότερους άξονες για την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων:

- Διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας προκειμένου να παραμένει η χώρα ελκυστική στους επενδυτές. Η πολιτική αυτή αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Πρόγραμμα 2025-2028, που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες και θα αποσταλεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μετά τις διαδοχικές φοροελαφρύνσεις της προηγούμενης πενταετίας (μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 22% και της φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 5%) και την πρόσφατη μείωση για μία ακόμη μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, η σωρευτική μείωση τους φτάνει τις 5,4 μονάδες από το 2019.

- Αύξηση της ρευστότητας στην αγορά μέσα από ένα πιο εύρωστο και πιο ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του 10% της Εθνικής τράπεζας με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών υπερκαλύπτοντας κατά 12 φορές τη διεθνή προσφορά και οδηγώντας την τιμή διάθεσης των μετοχών 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρήτια και στη χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και από μη-τραπεζικά ιδρύματα αλλά και στην επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», κατά 1 δισ. ευρώ, ώστε τα ποσοστά κόκκινων δανείων στο χαρτοφυλάκιο των συστημικών τραπεζών να κατέλθουν στον μέσο όρο της ΕΕ.

- Πρωτοβουλίες και νομοθετικές παρεμβάσεις για ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και περαιτέρω θωράκισής της για να καταστεί το Χρηματιστήριο πιο ελκυστικό. Παράλληλα, προωθούνται μέτρα σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο που ενισχύουν απευθείας την κεφαλαιαγορά όπως η μείωση της φορολογίας για τα εταιρικά κέρδη, τα μερίσματα και τη συγκέντρωση κεφαλαίου και οι φοροαπαλλαγές για τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Ενώ με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διευρύνονται τα φορολογικά κίνητρα για τους επιχειρηματικούς «Άγγελους Επενδυτές». Επιπρόσθετα, εξορθολογίζεται το φορολογικό καθεστώς αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ώστε να υπάρχει κίνητρο για δημιουργία επενδυτικών σχημάτων βασισμένων εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

- Δημιουργία έως τις αρχές του 2025 του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου - κατ’ αναλογία αντίστοιχων επενδυτικών funds σε άλλες χώρες της ΕΕ- για την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμους κλάδους, όπως η πράσινη μετάβαση, η κυκλική και γαλάζια οικονομία, οι υποδομές και τα δίκτυα, και η υψηλή τεχνολογία. Κλάδους που σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς από τους επενδυτές, αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως το Ταμείο θα λειτουργεί ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία, με μειοψηφικές συμμετοχές και αναμένεται να εκκινήσει με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε το Ταμείο αυτό δεν έρχεται να «κανιβαλίσει» τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ως ένα «κρατικό ταμείο σοβιετικού τύπου».

- Παροχή κινήτρων για αύξηση των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Κυβέρνηση προωθεί ένα, ίσως, από τα πιο ανταγωνιστικά πλαίσια φορολογικών κινήτρων στην ΕΕ για δαπάνες έρευνας προκειμένου να ενισχυθεί η διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και να κατευθυνθούν περισσότερες επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργεί και νέα χρηματοδοτικά κίνητρα, πέραν των φορολογικών, για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και μετασχηματισμούς με το σχετικό νομοσχέδιο να αναμένεται να περάσει από τη Βουλή πριν το τέλος του χρόνου.

«Οι επενδύσεις είναι προαπαιτούμενο για να έχουμε νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Για να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα καλύτερο μέλλον για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Επομένως, να ξέρετε ότι όταν ακούτε λαϊκίστικες φωνές, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ειδικότερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα τις αγνοούμε αυτές τις φωνές. Έχουμε πάθει ως χώρα και έχουμε μάθει. Θα προχωρούμε δημοσιονομικά μέχρι εκεί που αντέχουμε και θα προχωρούμε στο επίπεδο των επενδύσεων όχι μόνο μέχρι εκεί που αντέχουμε από πλευράς πολιτικών αλλά και ακόμη περισσότερο. Ακριβώς για να στείλουμε το μήνυμα ότι μάθαμε το μάθημα της περασμένης δεκαετίας και ότι η χώρα αυτή είναι αποφασισμένη να εκπλήξει ευχάριστα και να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον ιδιαίτερα για τη νέα γενιά» κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

