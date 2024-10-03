Κομισιόν: Παραπομπή Κύπρου στο Ευρωδικαστήριο για μη εφαρμογή του φόρου στις πολυεθνικές

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται από την Κομισιόν η Κύπρος, η Ισπανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία για μη εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές εταιρείες.

Η Κύπρος δεν έχει θέσει σε ισχύ τους νέους κανόνες της ΕΕ που εισάγουν ελάχιστο συντελεστή πραγματικής φορολόγησης 15% για τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Κύπρος θα έπρεπε από την 1η Ιανουαρίου 2024, να έχει επιβάλει το νέο πλαίσιο κανόνων που συμφωνήθηκαν ομόφωνα από τα κράτη-μέλη το 2022 και επισημοποιούν την εφαρμογή από την Ένωση των λεγόμενων κανόνων του «πυλώνα 2» που συμφωνήθηκαν ως μέρος της παγκόσμιας συμφωνίας για τη διεθνή φορολογική μεταρρύθμιση το 2021.

Τον Μάιο η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα αιτιολογημένη γνώμη, το τελευταίο στάδιο πριν την παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ, αναφορικά με την μη εφαρμογή από την Κύπρο και τα άλλα κράτη της συμφωνίας για επιβολή ελάχιστης φορολογίας 15%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.