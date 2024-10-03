Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη καθώς η προοπτική μιας διευρυμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές αργού πετρελαίου από την περιοχή, επισκίασε τις ισχυρότερες προοπτικές παγκόσμιας προσφοράς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent LCOc1 αυξήθηκαν 1,02 δολάρια ή 1,38%, στα 74,92 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate CLc1 ενισχύθηκαν 1,10 δολάρια ή 1,57%, στα 71,20 δολάρια.

«Μετά τις αρχικές ανησυχίες από γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή, είδαμε κάποια ήρεμη επιστροφή στις παγκόσμιες αγορές, αλλά φυσικά, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να εξακολουθούν να παρακολουθούν κάθε επερχόμενη ισραηλινή απάντηση», δήλωσε ο Yeap Jun Rong, στρατηγικός αναλυτής της IG.

Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό νωρίς την Πέμπτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, αφού οι δυνάμεις του βρέθηκαν αντιμέτωπες με την πιο θανατηφόρα ημέρα τους στο μέτωπο του Λιβάνου εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν θα πληρώσει για την πυραυλική του επίθεση εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη, ενώ η Τεχεράνη είπε ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα αντιμετωπιστούν με «τεράστια καταστροφή», αυξάνοντας τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ στο Ιράν

«Είναι ένα παιχνίδι αναμονής για να δούμε ποια θα είναι η ισραηλινή απάντηση η οποία υποψιάζομαι ότι έρχεται μετά την ολοκλήρωση των αργιών του Ρος Ασανά αύριο», δήλωσε ο αναλυτής αγορών της IG, Tony Sycamore.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια, στα 417 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, σε σύγκριση με τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters για πτώση 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών.

«Η διόγκωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ δείχνει ότι η αγορά είναι καλά εφοδιασμένη και μπορεί να αντέξει τυχόν διαταραχές», ανέφεραν αναλυτές της ANZ.

Ορισμένοι επενδυτές δεν έχουν επηρεαστεί καθώς οι παγκόσμιες προμήθειες αργού δεν έχουν ακόμη διαταραχθεί από αναταραχές στη βασική παραγωγική περιοχή και η πλεονάζουσα ικανότητα του ΟΠΕΚ μετρίασε τις ανησυχίες.

«Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλές ή να παραμείνουν πιο ασταθείς για λίγο περισσότερο, αλλά υπάρχει αρκετή παραγωγή, υπάρχει αρκετή προσφορά», δήλωσε στο Reuters ο Jim Simpson, διευθύνων σύμβουλος της East Daley Analytics.

Ο ΟΠΕΚ διαθέτει επαρκείς πλεονάζουσες ποσότητες πετρελαίου για να αντισταθμίσει την πλήρη απώλεια του ιρανικού εφοδιασμού, εάν το Ισραήλ χτυπήσει τις εγκαταστάσεις αυτής της χώρας.

