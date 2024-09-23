Παράδοση της Αττικής Οδού στον νέο παραχωρησιούχο στις 6 Οκτωβρίου 2024

Σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης για την παραχώρηση υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, με κοινό δελτίο Τύπου, ανακοίνωσαν ότι η παράδοση από το Ελληνικό Δημόσιο του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού στο νέο παραχωρησιούχο (Νέα Αττική Οδός Α.Ε.) θα γίνει την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετάβασης του οδικού άξονα στο νέο καθεστώς παραχώρησης, δηλαδή μεταξύ άλλων, η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής με την εφάπαξ καταβολή του τιμήματος.

Προς τούτο, οι αρμόδιες διευθύνσεις του υφιστάμενου και του νέου παραχωρησιούχου βρίσκονται ήδη, το τελευταίο διάστημα, σε απευθείας συνεργασία για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπό τις κατευθύνσεις Ελληνικού Δημοσίου - ΤΑΙΠΕΔ.

Τέλος, σημειώνεται, στην ανακοίνωση, ότι με την είσπραξη του τιμήματος των 3,27 δισ. ευρώ, που είναι το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί σε διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ, μειώνεται ισόποσα το δημόσιο χρέος της χώρας, σχεδόν κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Πηγή: skai.gr

