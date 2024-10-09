Αύξηση 7% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo στο εννεάμηνο του 2024 ενώ ο Σεπτέμβριος 2024 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος- Δεκέμβριος κάθε χρόνου σηματοδοτούν την εποχή που -συνήθως- ο Όμιλος Jumbo πραγματοποιεί το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα και υπόσχεται την διατήρηση της στρατηγικής του επιλογής, παρά τα πολλά επιμέρους προβλήματα στις αγορές. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2024, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) και ένα ιδιόκτητο υπερ-καταστήμα στην Κύπρο

Στο Χρηματιστήριο, η διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί, το πρόσφατα εγκεκριμένο -από τη γενική συνέλευση- πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, με γνώμονα την επιβράβευση των υφιστάμενων μετόχων-συνεταίρων για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία.

Στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 7%. Συνολικά για το εννεάμηνο του 2024, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2023.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων της Κύπρου, κατά τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα. Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το εννεάμηνο του 2024 είναι αυξημένες κατά περίπου 1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις του δικτύου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν αυξημένες κατά περίπου 7%. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία, για το εννεάμηνο του 2024, είναι αυξημένες κατά περίπου 8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση περίπου 6% τον Σεπτέμβριο του 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία, για το εννεάμηνο του 2024, είναι αυξημένες κατά περίπου 12%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

