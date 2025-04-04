Επτά άξονες παρεμβάσεων για τη θωράκιση της οικονομίας από τη διεθνή αστάθεια παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, στην Αθήνα.

Με αφορμή την ανακοίνωση της επιβολής δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως παρά το γεγονός ότι μόνο το 5% των εξαγωγών της Ελλάδας κατευθύνεται στις ΗΠΑ, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι δεν επηρεαζόμαστε.

«Οφείλω να το σημειώσω, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ως πρώην υπουργός Οικονομικών, γιατί υπάρχουν σίγουρα δευτερογενείς συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, επομένως και στην ελληνική οικονομία», ανέφερε. «Έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος παγκόσμιος οικονομικός και εμπορικός πόλεμος. Θέλω να ελπίζω ότι θα τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία. Στους οικονομικούς πολέμους δεν υπάρχουν κερδισμένοι. Υπάρχουν μόνο χαμένοι».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα οφείλουν να είναι θωρακισμένες με προσεκτικές κινήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την αυτονομία και την ανθεκτικότητά τους. «Πρέπει να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Πρέπει να ενισχύσουμε την αυτονομία μας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, ώστε να μειώσουμε την έκθεσή μας σε διεθνείς οικονομικές διαταραχές. Και βέβαια πρέπει να έχουμε τους θεσμούς και τους μηχανισμούς για να παραμείνουμε όρθιοι ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Να αντέχουμε τις κρίσεις, αλλά και να τις αξιοποιούμε, όπως επιχειρούμε να κάνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης ως ευκαιρία μετασχηματισμού και επιτάχυνσης των αναγκαίων αλλαγών», επεσήμανε.

Οι άξονες παρεμβάσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, κωδικοποιούνται ως εξής:

Προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδύσεων, μεταξύ άλλων, με αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου για την προσέλκυση 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων. Παράλληλα, προχωρούν οι δράσεις για: Περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25%, περαιτέρω επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης, ολοκλήρωση φέτος του Εθνικού Κτηματολογίου, προώθηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εφαρμογή του νέου νόμου για κίνητρα στην καινοτομία και τις συγχωνεύσεις. Ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, μέσω των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, που συζητείται στη Βουλή, για περαιτέρω ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με την Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη ιδιαίτερα της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενίσχυση της εξωστρέφειας. Βασικός στόχος είναι η διείσδυση σε δυο πολύ μεγάλες αγορές, που είναι η Ινδία και η Κίνα, με απλοποίηση και περαιτέρω ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και κίνητρα για εξαγωγές. Αναβάθμιση των υποδομών. Πέρα από τις υποδομές στην ενέργεια, που επέτρεψαν μετά από πολλά χρόνια το 2024 να γίνει η Ελλάδα καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, προχωρούν κρίσιμα έργα όπως: η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, η αξιοποίηση περιφερειακών λιμανιών, η προώθηση του δικτύου οπτικών ινών. Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. «Ήδη υπάρχει σημαντική αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα αλλάζει σταδιακά. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί αυτή η αλλαγή σε τομείς, όπως οι τεχνολογίες και εφαρμογές υγείας, η ρομποτική, η αμυντική βιομηχανία και η επισκευή και ναυπήγηση πλοίων», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. Ανθρώπινο δυναμικό. «Οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται και στη μείωση της ανεργίας, η οποία έχει μειωθεί στο 8,6%. Ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια με μαζικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, με έμφαση στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, έτσι ώστε οι πόροι που δαπανώνται να πιάνουν τόπο και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας», τόνισε. Δημοσιονομική πολιτική και φορολογία. «Είμαι περήφανος, γιατί φεύγοντας από το Υπουργείο Οικονομικών παρέδωσα στο διάδοχό μου όχι μόνο πρωτογενές, αλλά κανονικό πλεόνασμα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσέθεσε: «Η πολιτική αυτή συνδυάζει τη μείωση του χρέους με ρυθμούς ισχυρής ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και χωρίς προηγούμενη προσπάθεια για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και μας επέτρεψε μέχρι τώρα - και θα μας επιτρέψει και από εδώ και πέρα ακόμα πιο πολύ- να έχουμε μειώσεις φόρων και ένα κοινωνικό μέρισμα που επιστρέφει στους πολίτες».

«Η Ελλάδα», κατέληξε, «από μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατραπεί σε παράδειγμα επιτυχίας. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να μειώσουν την προσπάθεια αυτή, η πραγματικότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, οι διεθνείς αναλυτές, όλα τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, διορθώνοντας λάθη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς να υποσχόμαστε θαύματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.