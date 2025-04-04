Κίνα: Ετήσιο υψηλό για τον δείκτη PMI της βιομηχανίας τον Μάρτιο, στις 50,5 μονάδες

Ο δείκτης της αγοραστικής δύναμης των επιχειρήσεων (PMI) για τον βιομηχανικό τομέα της Κίνας κατέγραψε ετήσιο υψηλό τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας την ανθεκτικότητα της θετικής δυναμικής της δεύτερης σε μέγεθος οικονομίας παγκοσμίως, παρά τις αναταράξεις αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με το δείκτη PMI του βιομηχανικού τομέα της Κίνας να καταγράφεται στις 50,5 μονάδες τον Μάρτιο, ο αναφερόμενος τομέας κατέγραψε σημαντική πρόοδο, επί τη βάσει ενός συνδυασμού εποχιακής ανάκαμψης, παροχής κινήτρων από την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, αλλά και δομικής αναβάθμισής του.

Η τιμή του δείκτη PMI τον Μάρτιο υποστηρίχθηκε από την αύξηση τόσο της παραγωγής, όσο και της ζήτησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόδοση της βιομηχανικής παραγωγής εξοπλισμού, ειδών τεχνολογικής αιχμής, αλλά και καταναλωτικών αγαθών ανέκαμψε κατά το τελευταίο δίμηνο.

Επιπρόσθετα, ο δείκτης PMI για τις μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,3% στις 49,6 μονάδες τον Μάρτιο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του μέσα σε ένα ενδεκάμηνο.

Οι τιμές του δείκτη της αγοραστικής δύναμης των επιχειρήσεων σηματοδοτούν τη βελτίωση της εμπιστοσύνης της αγοράς προς τις επιχειρήσεις, αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

