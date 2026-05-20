Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,40%, στα 274,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς απορροφήθηκε η αρχική προσφορά, ακολουθώντας το ανοδικό γύρισμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Motor Oil και της Aegean Airlines.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.220,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,40%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.193,92 μονάδες (-0,78%) και ανώτερη τιμή στις 2.233,59 μονάδες (+1,01%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 274,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.733.973 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,87%), της Motor Oil (+3,64%), της Aegean Airlines (+1,91%), της Πειραιώς (+1,74%), του ΔΑΑ (+1,62%), των ΕΛΠΕ (+1,50%) και της Τιτάν (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,77%), της Eurobank (-1,45%), της Optima Bank (-0,96%) και της Jumbo (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 9.933.258 και 5.310.744 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 61,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 43,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 42 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Interlife (+6,03%) και ΕΧΑΕ (+4,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-11,29%) και Προοδευτική (-8,96%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3000 -0,58%

ALLWYN: 11,7800 -0,21%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3200 +0,43%

METLEN: 37,5800 +1,02%

OPTIMA: 10,2900 -0,96%

ΤΙΤΑΝ: 46,9200 +1,47%

ALPHA BANK: 3,5150 +0,06%

AEGEAN AIRLINES: 11,2300 +1,91%

VIOHALCO: 18,8000 +3,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,0200 +0,10%

ΔΑΑ: 10,0300 +1,62%

ΔΕΗ: 19,9200 +0,61%

COCA COLA HBC: 48,7500 +0,31%

ΕΛΠΕ: 10,1500 +1,50%

ELVALHALCOR: 4,8700 +1,25%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6000 +0,55%

ΕΥΔΑΠ: 10,2000 -0,20%

EUROBANK: 3,5340 -1,45%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0000 +0,08%

MOTOR OIL: 35,8600 +3,64%

JUMBO: 22,0000 -0,90%

ΟΛΠ:36,0000 -1,77%

ΟΤΕ: 18,6400 -0,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1760 +1,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,8200 -0,67%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

