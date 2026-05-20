Τζεφ Μπέζος για AI: Ακόμη κι αν υπάρχει «φούσκα», φέρνει πρόοδο και ωφέλιμες επενδύσεις

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, υποβάθμισε την Τετάρτη τις ανησυχίες για ενδεχόμενη «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλώνοντας στο CNBC ότι οι τεράστιες επενδύσεις που γίνονται σήμερα θα συμβάλουν τελικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της τεχνολογίας σε βάθος χρόνου.

«Ακόμη κι αν τελικά αποδειχθεί ότι πρόκειται για φούσκα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί αυτή η “φούσκα” τροφοδοτεί τις επενδύσεις και μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων θα αποδειχθεί τελικά ιδιαίτερα ωφέλιμο», δήλωσε ο Μπέζος στο CNBC

Οι αποτιμήσεις-ρεκόρ και οι συμφωνίες με ώθηση από τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ενισχύσει τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου, οδηγώντας ορισμένους να αναρωτιούνται μήπως διαμορφώνεται μια «φούσκα» που αργά ή γρήγορα θα σκάσει, σημειώνει το CNBC.

Ο Μπέζος αναγνώρισε ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει πως «χρηματοδοτείται κάθε πείραμα», ακόμη και ιδέες που ενδέχεται να μην είναι καλές ή βιώσιμες. «Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη μάθει να ξεχωρίζουν τις καλές από τις κακές ιδέες - και αυτό είναι εντάξει, γιατί οι καλές ιδέες θα καλύψουν τις ζημιές όλων των αποτυχημένων», τόνισε ο Μπέζος και πρόσθεσε: «Επομένως, από την οπτική του πολιτισμού και της κοινωνίας, αυτού του είδους οι βιομηχανικοί κύκλοι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ υγιείς, καθώς προωθούν την τεχνολογική πρόοδο».

Ο Μπέζος, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon το 2021, παρομοίασε τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη με τη «φούσκα» της βιοτεχνολογίας τη δεκαετία του 1990, όταν ο ενθουσιασμός για την τεχνολογία οδήγησε σε χρηματιστηριακή έξαρση και στη συνέχεια σε κατάρρευση. «Πολλοί επενδυτές έχασαν χρήματα σε συγκεκριμένα εγχειρήματα, αλλά στο τέλος κρατήσαμε όλα τα σωτήρια φάρμακα που είχαν εφευρεθεί», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

