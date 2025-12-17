Πρώτη στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή αμέσων πληρωμών σε όλα τα σημεία πώλησης αναδεικνύεται η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΔΙΑΣ, με αφορμή την παρουσίαση του εθνικού έργου «IRIS Παντού», που φέρνει τις άμεσες πληρωμές Account to Account σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στην Ελλάδα.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΔΙΑΣ ΑΕ το IRIS, η διατραπεζική υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό (Αccount-to-Account), είναι από την 1η Δεκεμβρίου διαθέσιμο σε όλα τα φυσικά σημεία συναλλαγής (POS) και σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας το έργο «IRIS Παντού».

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ανακοινώθηκαν επιβεβαιώνουν στην πράξη τα εντυπωσιακά βήματα που έχουν γίνει στην διάρκεια της τελευταίας τετραετίας και έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο τομέα.

Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce

Γενικά, εντός του 2025, μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της ΔΙΑΣ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ

IRIS: Ένα ενιαίο οικοσύστημα άμεσων πληρωμών

Το IRIS αποτελεί την ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών και περιλαμβάνει:

* IRIS P2P: πληρωμές από άτομο σε άτομο

* IRIS P2Pro: πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

* IRIS Commerce: πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

«IRIS Παντού» - Το νέο μεγάλο milestone

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και σε κάθε e shop στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία καταγράφουν τις υψηλότερες συναλλαγές IRIS Commerce στο φυσικό σημείο. Η Ελλάδα καθίσταται πλέον η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών Account to Account σε όλα τα σημεία πώλησης, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Το IRIS σε αριθμούς

* Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα (IP ratio), ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (26,4%).

* Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS συνολικής αξίας Euro11 δισ., εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ μέσω IRIS Commerce.

* 4,25 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες IRIS P2P, με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως.

* 580.000 επαγγελματίες στο IRIS P2Pro με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως. Δημοφιλέστερες κατηγορίες επαγγελματιών τους: φυσικοθεραπευτές, οδοντιάτρους, δερματολόγους και μηχανικούς

* Παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 e shops μέσω IRIS Commerce.

Το μέλλον του IRIS: Τα επόμενα βήματα - Αυξάνοντα τα όρια

Όπως ανακοινώθηκε η ΔΙΑΣ προχωρά σε περαιτέρω βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, αύξηση ορίων (1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ) στις υπηρεσίες P2P και P2Pro στις 15/1/2026 και ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Το IRIS Παντού δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μέσο πληρωμής, αλλά ένα ακόμη βήμα προς μια κοινή ελληνική ψηφιακή "γλώσσα πληρωμών", για πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Από την παρουσίαση των στοιχείων ένα είναι το βασικό συμπέρασμα. Ότι το «IRIS Παντού» δεν αποτελεί πλέον μια άσκηση επί χάρτου. Εξελίσσεται σε μετρήσιμη και λειτουργική πραγματικότητα, με μεγέθη που ξεπερνούν ακόμη και τις προσδοκίες και επιβεβαιώνουν ότι η καθολική αποδοχή δεν αποτελεί εξαγγελία, αλλά καταγεγραμμένο γεγονός. Η Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι άμεσες πληρωμές δεν ανήκουν στο μέλλον, αλλά συνιστούν ήδη βασικό εργαλείο της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας.

