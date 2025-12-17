Του Χρυσόστομου Τσούφη

Είτε είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, είτε η δημόσια κατακραυγή κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια τέτοιου είδους στοιχεία, είτε ο…στενότερος κορσές της ΑΑΔΕ μέσω των εργαλείων ελέγχου και παρακολούθησης είτε όλα αυτά μαζί, η εικόνα των τζίρων των ελευθέρων επαγγελματικών για το 2024 είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι.



Παρ’ όλα αυτά 1 στα 4 επαγγέλματα (ΚΑΔ), 97 για την ακρίβεια επί συνόλου 383, συνεχίζουν να δηλώνουν ετήσιο τζίρο κάτω από 26.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή. Πέρυσι ήταν 109 ΚΑΔ ή το 28%.

Όταν λέμε τζίρο εννοούμε τα ποσά που αφορούν στις εισπράξεις που δηλώνουν οι ίδιοι, πριν αφαιρεθούν οι επαγγελματικές δαπάνες τους, προκειμένου να φορολογηθούν για το καθαρό τελικό κέρδος τους, ή για το τεκμαρτό που τους αντιστοιχεί αν αυτό αποδειχθεί υψηλότερο.

65 ΚΑΔ εμφανίζουν τζίρο άνω των 100.000 ευρώ

Μικρή η διαφορά εδώ σε σχέση με τους 62 περσινούς.

Από τα επαγγέλματα που εμφάνισαν μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τζίρου είναι αυτό των εκμεταλλευτών μπαρ. Ο μέσος τζίρος στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ήταν 48.935 ευρώ, αυξημένος κατά 11.058 ευρώ.

Αυξήσεις τζίρου εμφάνισαν επίσης:

Εκμεταλλευτές ταξί: 21.423 ευρώ (+5.142 ευρώ)

Αρτοποιοί: 60875 ευρώ (+7.914 ευρώ)

Δικηγόροι: 26.943 ευρώ (+4.043 ευρώ)

Κομμωτήρια: 18.901 ευρώ (+3.745 ευρώ)

Ηλεκτρολόγοι: 24.870 ευρώ (+2.339 ευρώ)

Γυμναστήρια: 23.077 ευρώ (+6.472 ευρώ)

Οδοντίατροι: 35.931 ευρώ (+7.642 ευρώ)

Γιατροί: 37.996 ευρώ (+6.799 ευρώ)

Ταξιδιωτικά γραφεία: 151.494 ευρώ (+33.297 ευρώ)

Αρχιτέκτονες: 23.950 ευρώ (4.485 ευρώ)

Δύσκολη χρονιά για τα πρατήρια καυσίμων

Στον αντίποδα φαίνεται ότι το 2024 ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για τα πρατήρια καυσίμων με τους εκμεταλλευτές τους να δηλώνουν μέσο ετήσιο τζίρο στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 628.392 ευρώ, μειωμένο κατά 143.883 ευρώ.

«Σκούρα» τα βρήκαν επίσης:

Γραφεία κηδειών: 47.422 ευρώ (-2.777 ευρώ)

Επιπλοποιοί: 10.143 ευρώ (-1.845 ευρώ)

Διαφημιστικά Γραφεία: 24033 ευρώ (-111 ευρώ)

Εκδόσεις βιβλίων: 37.336 ευρώ (-3.700 ευρώ)

Τα επαγγέλματα με τους μεγαλύτερους τζίρους για το 2024

Χονδρικό Εμπόριο προϊόντων καπνού: 1.217.695 ευρώ

Πρατήρια Καυσίμων: 628.392 ευρώ

Παρασκευή ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα: 449.551 ευρώ

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος: 355.216 ευρώ

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος: 329.924 ευρώ

Διανομή Ηλεκτρικού ρεύματος: 309.914 ευρώ

Φαρμακεία: 301.621 ευρώ

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών: 266.777 ευρώ

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών: 241.641 ευρώ

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας: 239.744 ευρώ

Χονδρικό Εμπόριο φρούτων και λαχανικών: 238.179 ευρώ

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία: 236.623 ευρώ

Οι χαμηλότεροι τζίροι το 2024

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών: 8.767 ευρώ

Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης: 8.695 ευρώ

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές: 8.495 ευρώ

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης: 8.061 ευρώ

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση: 6.672 ευρώ

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων: 5.697 ευρώ

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων: 5.238 ευρώ

Στα στοιχεία που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέσοι όροι των ΚΑΔ όπου το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται σε αυτούς δεν υπερβαίνει τους 30, όπως και στοιχεία των ΚΑΔ που αφορούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο μέσος τζίρος ενός ΚΑΔ αποτελεί ένα από τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η εφορία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Τα άλλα δυο κριτήρια είναι τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας και το σύνολο της μισθοδοσίας.

