Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ (Kirill Dmitriev), ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin), βρίσκεται στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, για συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ (Donald Trump), στο πλαίσιο ομάδας εργασίας των δύο χωρών για την οικονομία.

Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters και βασίζεται σε πηγές που γνωρίζουν για την επίσκεψη.

Πηγή: skai.gr

