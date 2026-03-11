Πιερρακάκης: Επιστολή στον Αντόνιο Κόστα για τις προτεραιότητες του Eurogroup

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενημέρωσε με επιστολή τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για τις πρόσφατες εργασίες του Eurogroup και για τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος.

Η επιστολή αυτή, όπως τονίζει, θα συμβάλει στη συζήτηση που θα έχουν οι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρεται στην κατάσταση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μέσω της διεθνούς συνεργασίας, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Η αναφορά αποτυπώνει, επίσης, τις προσπάθειες του Eurogroup να προετοιμάσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ψηφιακή εποχή, τον συντονιστικό του ρόλο για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη στήριξη στρατηγικών προτεραιοτήτων, καθώς και τη βασική του εργασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει στην επιστολή του ότι «παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά, ο κοινός οικονομικός μας χώρος συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα. Αυτό απλώς υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωνόμαστε αδιάκοπα στην επίτευξη κοινών στόχων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω για την πρόοδο των εργασιών του Eurogroup τους τελευταίους μήνες και για τις προτεραιότητες που θα καθορίσουν τη δράση μας το επόμενο διάστημα.

Σταθερά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον

Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενώ ο πληθωρισμός κινείται γενικά κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές έχουν οριακά βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες, υποστηριζόμενες από την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, τη χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης και την ισχυρή αγορά εργασίας, γεγονός που αντανακλά την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε πολλαπλές προκλήσεις.

Ταυτόχρονα, η ζώνη του ευρώ συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο και ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη επιφέρει πρωτοφανή μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές, δημιουργώντας ουσιαστικούς κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές. Το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την ένταση, την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης, στοιχεία που παραμένουν δύσκολο να εκτιμηθούν σε αυτό το στάδιο. Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμο να συντονίσει κατάλληλες αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών, εφόσον χρειαστεί.

Πέρα από αυτούς τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, γνωστές διαρθρωτικές προκλήσεις -όπως η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας, η γήρανση του πληθυσμού και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις - συνεχίζουν να επιβαρύνουν την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων παραμένει προτεραιότητα για το Eurogroup, καθώς εργαζόμαστε για την ενίσχυση των θεμελίων βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας στη ζώνη του ευρώ.

Αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών μέσω διεθνούς συνεργασίας

Οι αυξανόμενες παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες αναδεικνύονται σε ολοένα πιο σημαντικό θέμα στις διεθνείς συζητήσεις πολιτικής, ανανεώνοντας τον διάλογο σχετικά με τα βαθύτερα αίτια και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο κατακερματισμό και στρατηγικό ανταγωνισμό, η στενότερη διεθνής συνεργασία καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει με μία ενιαία φωνή στα διεθνή fora, όπως η G7, η G20 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να προωθηθεί η σταθερότητα, η ισορροπημένη ανάπτυξη και η διεθνής οικονομική τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Η Ευρωζώνη διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στην αντιμετώπιση εσωτερικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συζήτηση για τις παγκόσμιες ανισορροπίες και να υποστηρίξει τη σταδιακή και ομαλή αποκλιμάκωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε μια ενδελεχή συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη για τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις και να ενισχυθεί ο εποικοδομητικός διάλογος διεθνώς . Υπήρξε σημαντική σύγκλιση απόψεων τόσο ως προς τη διαπίστωση των εξελίξεων όσο και ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της κατάλληλης πολιτικής απάντησης.

Τονίσαμε ότι η ίδια η ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική ατζέντα συμβάλλει άμεσα στην παγκόσμια εξισορρόπηση, καθιστώντας την οικονομία μας πιο δυναμική, πιο ελκυστική για επενδύσεις και πιο ανθεκτική. Ταυτόχρονα, ήταν σαφές ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί τον κύριο παράγοντα δημιουργίας των παγκόσμιων ανισορροπιών και ότι απαιτείται αποφασιστική, στοχευμένη και συντονισμένη πολιτική δράση από τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου.

Η συνεργασία με εταίρους στο πλαίσιο της G7, της G20 και του ΔΝΤ με μια συνεκτική ευρωπαϊκή φωνή θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας και το Eurogroup είναι έτοιμο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Από αυτή την άποψη, οι τακτικές συζητήσεις μας με το ΔΝΤ για την οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των προκλήσεων και των πιθανών λύσεων. Παράλληλα, η συνεργασία μας με την G7 αποκτά ολοένα και πιο στρατηγική διάσταση υπό τη γαλλική Προεδρία, καθώς διαπιστώνουμε ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των στόχων της γαλλικής Προεδρίας και των πολιτικών προτεραιοτήτων του Eurogroup.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους μας για την ανταλλαγή εμπειριών και τη διαμόρφωση μιας κοινής κατανόησης των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων.

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Το ευρώ παραμένει σταθερά το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον κόσμο και, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, αποτελεί πλέον το νόμισμα 21 κρατών-μελών.

Η ένταξη της Βουλγαρίας αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς διαδικασίας, κατά την οποία οι βουλγαρικές αρχές επέδειξαν σταθερή προσήλωση σε υγιείς και βιώσιμες πολιτικές. Το Eurogroup παρακολούθησε στενά αυτή τη διαδικασία και χαιρέτισε την ομαλή και επιτυχημένη εισαγωγή του ευρώ στη χώρα.

Η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ αποτελεί απόδειξη της ελκυστικότητάς της ως μιας ανοιχτής κοινότητας που βασίζεται σε κανόνες. Επιβεβαιώνει επίσης τη διαρκή ελκυστικότητα του κοινού νομίσματος και τη σταθερότητα που προσφέρει στα μέλη του, ιδίως σε περιόδους οικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων. Το Eurogroup είναι έτοιμο να συνεχίσει να στηρίζει τα «κράτη-μέλη με παρέκκλιση» στις προετοιμασίες τους για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με το πλαίσιο των Συνθηκών.

Ταυτόχρονα, οι συνεχιζόμενες αλλαγές στο διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, η αυξανόμενη γεωπολιτική ανταγωνιστικότητα και οι εμπορικές εντάσεις υπογραμμίζουν ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος. Για τον λόγο αυτό, σε συνέχεια της εντολής που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πραγματοποιήσαμε ειδική συζήτηση για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, βασισμένη σε ουσιαστική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των Υπουργών ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ στηρίζεται πρωτίστως σε ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη: ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, βιώσιμα δημόσια οικονομικά, αξιόπιστους θεσμούς και βαθιές, ολοκληρωμένες και σταθερές χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εμπιστοσύνη στο ευρώ βασίζεται τελικά στην εμπιστοσύνη προς την οικονομία της ευρωζώνης και τη σταθερότητα του πλαισίου οικονομικής πολιτικής της.

Επιπλέον, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ενισχύσει τη διευκόλυνση repo του Ευρωσυστήματος για τις κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ, καθιστώντας την πιο ευέλικτη, πιο παγκόσμια και μόνιμη.

Οι Υπουργοί υποστήριξαν ευρέως τη συνέχιση των εργασιών στις βασικές μας προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, ιδίως την εμβάθυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union), και την προώθηση της ατζέντας ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αυτονομίας των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών και των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών θεωρήθηκαν επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στη νομισματική κυριαρχία και στη χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα.

Συμφωνήσαμε, συνεπώς, να ενσωματώσουμε τον στόχο της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ ως οριζόντια διάσταση στις τρέχουσες εργασίες μας, τις οποίες αναπτύσσω παρακάτω. Θα επανερχόμαστε τακτικά στο θέμα αυτό, έχοντας κατά νου ότι η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ευρώ δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά φυσικό αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της Ευρώπης, της στρατηγικής της αυτονομίας και της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας.

Επιτάχυνση της προόδου στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Η δυναμική των μεταρρυθμίσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει διατηρηθεί από το περασμένο φθινόπωρο, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι ηγέτες ζήτησαν περαιτέρω επιτάχυνση κατά την άτυπη σύνοδό τους τον Φεβρουάριο.

Αυτό αποδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν εύρυθμα και ανταγωνιστικά ώστε να προσελκύουν επαρκείς επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δεδομένων των προκλήσεων της διεθνούς αβεβαιότητας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union, SIU) σε στασιμότητα, και το Eurogroup θα συμβάλλει ώστε να συνεχιστεί η πρόοδος. Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε όπου οι συζητήσεις καθίστανται δύσκολες ή να διευκολύνουμε την εξεύρεση εναλλακτικών κοινών λύσεων όπου απαιτείται.

Νωρίτερα φέτος, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ετήσια αποτίμηση προόδου, σε συνέχεια της δήλωσης του Eurogroup το 2024 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, καλώντας τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες τους στους τομείς για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις πέρυσι, δηλαδή τις επικουρικές συντάξεις και τους λογαριασμούς αποταμίευσης και επενδύσεων. Το φθινόπωρο θα ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αυτά τα βασικά στοιχεία της επενδυτικής εξίσωσης.

Πέρα από αυτή την εθνική διάσταση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ με στόχο να αξιολογήσουμε την πρόοδο αργότερα μέσα στο έτος, ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης της SIU από την Επιτροπή το 2027. Θα εξετάσουμε επίσης την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα στο πλαίσιο των πολιτικών μας για την ενοποίηση του κλάδου, ενόψει και της σχετικής έκθεσης της Επιτροπής που αναμένεται αργότερα εντός του έτους, και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές οπτικές και ανταλλάσσοντας απόψεις για τα επόμενα βήματα.

Προετοιμάζοντας το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ψηφιακή εποχή

Το χρηματοπιστωτικό μας τοπίο υφίσταται έναν βαθύ και ταχύ μετασχηματισμό. Το ενδιαφέρον των αγορών για αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, όπως οι Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (distributed ledger technologies – DLT), η ψηφιοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τα stablecoins, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

Η ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για έναν διαρθρωτικό μετασχηματισμό στον τρόπο με τον οποίο αντλούνται κεφάλαια, κατανέμονται, διακανονίζονται και εποπτεύονται. Μπορεί να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ αποταμιευτών και καινοτόμων επιχειρήσεων, μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων «δεξαμενών» κεφαλαίων, καθώς και μεταξύ εθνικών αγορών και μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κατανομή κεφαλαίων και σε χαμηλότερο κόστος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, οι Υπουργοί παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις προκειμένου να αξιολογήσουν προσεκτικά τόσο τις ευκαιρίες που δημιουργούνται όσο και τους πιθανούς κινδύνους. Η ψηφιακή χρηματοδότηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία μας και να συμβάλλει στους στόχους μας για ανταγωνιστικότητα, στρατηγική αυτονομία, ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Ταυτόχρονα, η διατήρηση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα παραμένει ουσιώδης. Η διασφάλιση ότι τα μέσα πληρωμών της Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνουν το βασικό σημείο αναφοράς στην ψηφιακή εποχή, τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, θα στηρίξει την καινοτομία στις πληρωμές, θα ενισχύσει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ψηφιακό ευρώ και οι συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωσυστήματος για την τεχνολογία DLT έχουν στρατηγική σημασία.

Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής χρηματοδότησης απαιτεί ένα πλαίσιο πολιτικής που να επιτρέπει και να υποστηρίζει επαρκώς την καινοτομία. Με αυτό το σκεπτικό, το Eurogroup έχει ξεκινήσει μια ταχεία διαδικασία εργασιών για την ψηφιακή χρηματοδότηση. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ, των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και των φορέων του ιδιωτικού τομέα, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα ζητήματα αυτά και να διασφαλίσουμε ότι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα είναι πλήρως προετοιμασμένο για την ψηφιακή εποχή.

Διασφάλιση δημοσιονομικής βιωσιμότητας με ταυτόχρονη στήριξη στρατηγικών προτεραιοτήτων

Ο δημοσιονομικός συντονισμός με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και την κινητοποίηση δημόσιων πόρων για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη παραμένει στον πυρήνα της εντολής του Eurogroup.

Η ετήσια αξιολόγηση των Σχεδίων Δημοσιονομικών Προγραμμάτων (Draft Budgetary Plans) και της δημοσιονομικής κατάστασης της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του συντονισμού. Στη συζήτησή μας τον περασμένο Δεκέμβριο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μια γενικά ουδέτερη δημοσιονομική στάση για το 2026 είναι κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιεστικές δημοσιονομικές προκλήσεις, συμφωνήσαμε επίσης στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου μας στον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ, ιδίως μέσω ενισχυμένων συζητήσεων για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι ανάγκες για αμυντικές δαπάνες και η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας

Η ανταγωνιστικότητα παραμένει στον πυρήνα των εργασιών μας. Από τη δήλωση του Eurogroup το 2024 για την ανταγωνιστικότητα, το διεθνές περιβάλλον έχει εξελιχθεί ταχύτατα. Οι εμπορικές προστριβές, οι βιομηχανικές πολιτικές άλλων μεγάλων οικονομιών και οι γεωπολιτικές εντάσεις αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με την οικονομική πολιτική, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι, παρότι οι προκλήσεις είναι σημαντικές, έχουν ήδη εντοπιστεί βασικοί μοχλοί δράσης: η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, η απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση της καινοτομίας και η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ενεργειακή πολιτική κατείχε κεντρική θέση στη συζήτησή μας ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό στόχο της μείωσης των εξαρτήσεων από τα ορυκτά καύσιμα και της ενεργειακής μετάβασης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας ενισχύουν περαιτέρω την αποφασιστικότητά μας και υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη δράσης.

Αναγνωρίσαμε την ανάγκη για σημαντικές και διαρκείς επενδυτικές προσπάθειες, καθώς και τον ρόλο τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας χρηματοδότησης. Τονίστηκε ότι ένα σταθερό κανονιστικό περιβάλλον, καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αλλά και τα κίνητρα που βασίζονται στην αγορά, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, καθώς και η ενίσχυση της διασυνοριακής ενοποίησης των αγορών, είναι ουσιώδεις όχι μόνο για την εξασφάλιση ομαλού εφοδιασμού και τη μείωση του διαρθρωτικού κόστους ενέργειας, αλλά και για τη διασφάλιση της αποδοτικής αξιοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι εργασίες μας σε αυτές τις προτεραιότητες υποστηρίζονται από τη Σύσταση για τη Ζώνη του Ευρώ το 2026, την οποία συμφωνήσαμε στη βάση μιας ιδιαίτερα ισχυρής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Σύσταση θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς για τον συντονισμό της πολιτικής δράσης το επόμενο διάστημα και θα καθοδηγήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδυτικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Το Eurogroup θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας της ζώνης του ευρώ. Σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, η προσήλωσή μας σε υγιείς πολιτικές και σε βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση παραμένει ουσιώδης.

Πηγή: skai.gr

