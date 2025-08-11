Όλοι οι δασμοί που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με μια σειρά δασμών που στοχεύουν μεμονωμένα προϊόντα και χώρες.
Ο Τραμπ έχει ορίσει έναν βασικό δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πρόσθετους δασμούς για ορισμένα προϊόντα ή χώρες.
Ακολουθεί ένας κατάλογος των δασμών που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή.
Χώρες
- Αφγανιστάν - 15%
- Αλγερία - 30%
- Αγκόλα - 15%
- Μπαγκλαντές - 20%
- Βολιβία - 15%
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη - 30%
- Μποτσουάνα - 15%
- Βραζιλία - 50%, με χαμηλότερα επίπεδα για τομείς όπως τα αεροσκάφη, η ενέργεια και ο χυμός πορτοκαλιού
- Μπρουνέι - 25%
- Καμπότζη - 19%
- Καμερούν - 15%
- Καναδάς - 10% για ενεργειακά προϊόντα, 35% για άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού
- Τσαντ - 15%
- Κίνα - 30%, με πρόσθετους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα. Η συμφωνία αυτή, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 12 Αυγούστου, παρατάθηκε για άλλες 90 ημέρες μέσω εκτελεστικού διατάγματος
- Κόστα Ρίκα - 15%
- Ακτή Ελεφαντοστού - 15%
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - 15%
- Εκουαδόρ - 15%
- Ισημερινή Γουινέα - 15%
- Ευρωπαϊκή Ένωση - 15% στα περισσότερα αγαθά
- Νήσοι Φόκλαντ - 10%
- Φίτζι - 15%
- Γκάνα - 15%
- Γουιάνα - 15%
- Ισλανδία - 15%
- Ινδία - 25%, επιπλέον 25% που απειλείται να τεθεί σε ισχύ στις 28 Αυγούστου
- Ινδονησία - 19%
- Ιράκ - 35%
- Ισραήλ - 15%
- Ιαπωνία - 15%
- Ιορδανία - 15%
- Καζακστάν - 25%
- Λάος - 40%
- Λεσότο - 15%
- Λιβύη - 30%
- Λιχτενστάιν - 15%
- Μαδαγασκάρη - 15%
- Μαλάουι - 15%
- Μαλαισία - 19%
- Μαυρίκιος - 15%
- Μεξικό - 25% για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την USMCA
- Μολδαβία - 25%
- Μοζαµβίκη - 15%
- Μιανμάρ - 40%
- Ναμίμπια - 15%
- Ναούρου - 15%
- Νέα Ζηλανδία - 15%
- Νικαράγουα - 18%
- Νιγηρία - 15%
- Βόρεια Μακεδονία - 15%
- Νορβηγία - 15%
- Πακιστάν - 19%
- Παπούα Νέα Γουινέα - 15%
- Φιλιππίνες - 19%
- Σερβία - 35%
- Νότια Αφρική - 30%
- Νότια Κορέα - 15%
- Σρι Λάνκα - 20%
- Ελβετία - 39%
- Συρία - 41%
- Ταϊβάν - 20%
- Ταϊλάνδη - 19%
- Τρινιντάντ και Τομπάγκο - 15%
- Τυνησία - 25%
- Τουρκία - 15%
- Ουγκάντα - 15%
- Ηνωµένο Βασίλειο - 10%, µε ορισµένες εισαγωγές αυτοκινήτων και µετάλλων να εξαιρούνται από τους υψηλότερους παγκόσµιους συντελεστές
- Βανουάτου - 15%
- Βιετνάµ - 20% για ορισµένα προϊόντα, 40% για µεταφορτώσεις από τρίτες χώρες
- Ζάμπια - 15%
- Ζιμπάμπουε - 15%
Προϊόντα
- Χάλυβας και αλουμίνιο - 50%
- Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων - 25%
- Σωλήνες χαλκού, και άλλα ημιτελή προϊόντα - 50%
Ειδικοί δασμοί που έχουν προταθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμη
- Φαρμακευτικά προϊόντα - έως 200%
- Ημιαγωγοί - 25% ή και περισσότερο
- Κινηματογράφος - 100%
- Ξυλεία
- Κρίσιμα ορυκτά
- Αεροσκάφη, κινητήρες και εξαρτήματα
- Apple iPhone - 25%
Πηγή: skai.gr
