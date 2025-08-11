Όλοι οι δασμοί που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με μια σειρά δασμών που στοχεύουν μεμονωμένα προϊόντα και χώρες.

Ο Τραμπ έχει ορίσει έναν βασικό δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πρόσθετους δασμούς για ορισμένα προϊόντα ή χώρες.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των δασμών που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή.

Χώρες

Αφγανιστάν - 15%

Αλγερία - 30%

Αγκόλα - 15%

Μπαγκλαντές - 20%

Βολιβία - 15%

Βοσνία-Ερζεγοβίνη - 30%

Μποτσουάνα - 15%

Βραζιλία - 50%, με χαμηλότερα επίπεδα για τομείς όπως τα αεροσκάφη, η ενέργεια και ο χυμός πορτοκαλιού

Μπρουνέι - 25%

Καμπότζη - 19%

Καμερούν - 15%

Καναδάς - 10% για ενεργειακά προϊόντα, 35% για άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού

Τσαντ - 15%

Κίνα - 30%, με πρόσθετους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα. Η συμφωνία αυτή, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 12 Αυγούστου, παρατάθηκε για άλλες 90 ημέρες μέσω εκτελεστικού διατάγματος

Κόστα Ρίκα - 15%

Ακτή Ελεφαντοστού - 15%

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - 15%

Εκουαδόρ - 15%

Ισημερινή Γουινέα - 15%

Ευρωπαϊκή Ένωση - 15% στα περισσότερα αγαθά

Νήσοι Φόκλαντ - 10%

Φίτζι - 15%

Γκάνα - 15%

Γουιάνα - 15%

Ισλανδία - 15%

Ινδία - 25%, επιπλέον 25% που απειλείται να τεθεί σε ισχύ στις 28 Αυγούστου

Ινδονησία - 19%

Ιράκ - 35%

Ισραήλ - 15%

Ιαπωνία - 15%

Ιορδανία - 15%

Καζακστάν - 25%

Λάος - 40%

Λεσότο - 15%

Λιβύη - 30%

Λιχτενστάιν - 15%

Μαδαγασκάρη - 15%

Μαλάουι - 15%

Μαλαισία - 19%

Μαυρίκιος - 15%

Μεξικό - 25% για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την USMCA

Μολδαβία - 25%

Μοζαµβίκη - 15%

Μιανμάρ - 40%

Ναμίμπια - 15%

Ναούρου - 15%

Νέα Ζηλανδία - 15%

Νικαράγουα - 18%

Νιγηρία - 15%

Βόρεια Μακεδονία - 15%

Νορβηγία - 15%

Πακιστάν - 19%

Παπούα Νέα Γουινέα - 15%

Φιλιππίνες - 19%

Σερβία - 35%

Νότια Αφρική - 30%

Νότια Κορέα - 15%

Σρι Λάνκα - 20%

Ελβετία - 39%

Συρία - 41%

Ταϊβάν - 20%

Ταϊλάνδη - 19%

Τρινιντάντ και Τομπάγκο - 15%

Τυνησία - 25%

Τουρκία - 15%

Ουγκάντα - 15%

Ηνωµένο Βασίλειο - 10%, µε ορισµένες εισαγωγές αυτοκινήτων και µετάλλων να εξαιρούνται από τους υψηλότερους παγκόσµιους συντελεστές

Βανουάτου - 15%

Βιετνάµ - 20% για ορισµένα προϊόντα, 40% για µεταφορτώσεις από τρίτες χώρες

Ζάμπια - 15%

Ζιμπάμπουε - 15%

Προϊόντα

Χάλυβας και αλουμίνιο - 50%

Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων - 25%

Σωλήνες χαλκού, και άλλα ημιτελή προϊόντα - 50%

Ειδικοί δασμοί που έχουν προταθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμη

Φαρμακευτικά προϊόντα - έως 200%

Ημιαγωγοί - 25% ή και περισσότερο

Κινηματογράφος - 100%

Ξυλεία

Κρίσιμα ορυκτά

Αεροσκάφη, κινητήρες και εξαρτήματα

Apple iPhone - 25%

