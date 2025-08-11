Λογαριασμός
Όλοι οι δασμοί που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή ο Τραμπ

Ο Τραμπ έχει ορίσει έναν βασικό δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πρόσθετους δασμούς για ορισμένα προϊόντα ή χώρες

Δασμοί

 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με μια σειρά δασμών που στοχεύουν μεμονωμένα προϊόντα και χώρες.

Ο Τραμπ έχει ορίσει έναν βασικό δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και πρόσθετους δασμούς για ορισμένα προϊόντα ή χώρες.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των δασμών που έχει εφαρμόσει ή απειλεί να θέσει σε εφαρμογή.

Χώρες

  • Αφγανιστάν - 15%
  • Αλγερία - 30%
  • Αγκόλα - 15%
  • Μπαγκλαντές - 20%
  • Βολιβία - 15%
  • Βοσνία-Ερζεγοβίνη - 30%
  • Μποτσουάνα - 15%
  • Βραζιλία - 50%, με χαμηλότερα επίπεδα για τομείς όπως τα αεροσκάφη, η ενέργεια και ο χυμός πορτοκαλιού
  • Μπρουνέι - 25%
  • Καμπότζη - 19%
  • Καμερούν - 15%
  • Καναδάς - 10% για ενεργειακά προϊόντα, 35% για άλλα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού
  • Τσαντ - 15%
  • Κίνα - 30%, με πρόσθετους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα. Η συμφωνία αυτή, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 12 Αυγούστου, παρατάθηκε για άλλες 90 ημέρες μέσω εκτελεστικού διατάγματος
  • Κόστα Ρίκα - 15%
  • Ακτή Ελεφαντοστού - 15%
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - 15%
  • Εκουαδόρ - 15%
  • Ισημερινή Γουινέα - 15%
  • Ευρωπαϊκή Ένωση - 15% στα περισσότερα αγαθά
  • Νήσοι Φόκλαντ - 10%
  • Φίτζι - 15%
  • Γκάνα - 15%
  • Γουιάνα - 15%
  • Ισλανδία - 15%
  • Ινδία - 25%, επιπλέον 25% που απειλείται να τεθεί σε ισχύ στις 28 Αυγούστου
  • Ινδονησία - 19%
  • Ιράκ - 35%
  • Ισραήλ - 15%
  • Ιαπωνία - 15%
  • Ιορδανία - 15%
  • Καζακστάν - 25%
  • Λάος - 40%
  • Λεσότο - 15%
  • Λιβύη - 30%
  • Λιχτενστάιν - 15%
  • Μαδαγασκάρη - 15%
  • Μαλάουι - 15%
  • Μαλαισία - 19%
  • Μαυρίκιος - 15%
  • Μεξικό - 25% για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την USMCA
  • Μολδαβία - 25%
  • Μοζαµβίκη - 15%
  • Μιανμάρ - 40%
  • Ναμίμπια - 15%
  • Ναούρου - 15%
  • Νέα Ζηλανδία - 15%
  • Νικαράγουα - 18%
  • Νιγηρία - 15%
  • Βόρεια Μακεδονία - 15%
  • Νορβηγία - 15%
  • Πακιστάν - 19%
  • Παπούα Νέα Γουινέα - 15%
  • Φιλιππίνες - 19%
  • Σερβία - 35%
  • Νότια Αφρική - 30%
  • Νότια Κορέα - 15%
  • Σρι Λάνκα - 20%
  • Ελβετία - 39%
  • Συρία - 41%
  • Ταϊβάν - 20%
  • Ταϊλάνδη - 19%
  • Τρινιντάντ και Τομπάγκο - 15%
  • Τυνησία - 25%
  • Τουρκία - 15%
  • Ουγκάντα - 15%
  • Ηνωµένο Βασίλειο - 10%, µε ορισµένες εισαγωγές αυτοκινήτων και µετάλλων να εξαιρούνται από τους υψηλότερους παγκόσµιους συντελεστές
  • Βανουάτου - 15%
  • Βιετνάµ - 20% για ορισµένα προϊόντα, 40% για µεταφορτώσεις από τρίτες χώρες
  • Ζάμπια - 15%
  • Ζιμπάμπουε - 15%

Προϊόντα

  • Χάλυβας και αλουμίνιο - 50%
  • Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων - 25%
  • Σωλήνες χαλκού, και άλλα ημιτελή προϊόντα - 50%

Ειδικοί δασμοί που έχουν προταθεί αλλά δεν ισχύουν ακόμη

  • Φαρμακευτικά προϊόντα - έως 200%
  • Ημιαγωγοί - 25% ή και περισσότερο
  • Κινηματογράφος - 100%
  • Ξυλεία 
  • Κρίσιμα ορυκτά
  • Αεροσκάφη, κινητήρες και εξαρτήματα
  • Apple iPhone - 25%
Πηγή: skai.gr

