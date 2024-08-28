Μασούτης: Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλές αντοχές

Τις βασικές θέσεις για τα ζητήματα της επιχειρηματικής κοινότητας, τις λύσεις και τις διεκδικήσεις του ελληνικού επιχειρείν θέτει με υπόμνημά της, ενόψει της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προς πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στην επιστολή της η ΚΕΕΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας παραμένουν πολλές και δύσκολες.

Σημειώνεται ότι η βελτίωση του κλίματος στην ελληνική οικονομία αναγνωρίζεται και αποτυπώνεται στην ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών διότι, παρά τις αντίξοες διεθνείς συνθήκες, το 2023 ιδρύθηκαν στη χώρα μας περισσότερες επιχειρήσεις από κάθε άλλη χρονιά, ενώ διευρύνθηκε το θετικό ισοζύγιο ενάρξεων-διαγραφών στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο, συνεχίζει το υπόμνημα, η μάχη της ανάκαμψης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας είναι διαρκής και ο μόνος δρόμος για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με παράλληλη ενίσχυση των εισοδημάτων, περνά μέσα από τη σταθερή βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, οι οποίες αποτελούν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων, συνεισφέρουν το 67% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία και απασχολούν το 84,6% του ανθρώπινου δυναμικού. Περνά, επίσης, από τη διαμόρφωση όρων που ευνοούν την ισόρροπη ανάπτυξη και τη δίκαιη διάχυση του οφέλους της, στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμελητηριακή κοινότητα καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης αλλά και τη μείωση της φορολόγησης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας, η ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης, η αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η προώθηση της καινοτομίας, η βιωσιμότητα αλλά και η εξασφάλιση φθηνότερης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.

Τέλος, η ΚΕΕΕ καταθέτει προτάσεις για τη χωροταξική οργάνωση, την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών, την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου των επιμελητηρίων.

«Η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλές αντοχές, όμως οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν αρνητικά και δημιουργούν μία γενικευμένη ανασφάλεια. Αναμένουμε ως επιχειρηματική κοινότητα, μέτρα από την Πολιτεία ώστε να θωρακιστούν οι επιχειρήσεις από πρόσθετους παράγοντες, όπως είναι οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι ελλείψεις και η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών, η επίμονη ακρίβεια που δοκιμάζει την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι έχουν κενές θέσεις εργασίας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Ιωάννης Μασούτης.

Οι 10 προτεραιότητες

Πιο αναλυτικά, οι προτεραιότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων προσδιορίζονται ως εξής:

- Συνέχιση των πολιτικών με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τομείς εξωστρεφείς, υψηλής έντασης γνώσης και τεχνολογίας, με κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Διαμόρφωση στοχευμένης, εθνικής στρατηγικής, για την αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας και του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ.

- Έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να μη λειτουργήσουν μόνο ως πηγή πρόσκαιρης ρευστότητας, αλλά να δημιουργήσουν μόνιμο αναπτυξιακό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

- Διασφάλιση πρόσβασης ολόκληρης της επιχειρηματικής κοινότητας σε πηγές χρηματοδότησης και προγράμματα ενίσχυσης -από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας ως το ΕΣΠΑ- ώστε να μπορέσουν, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, να σχεδιάσουν με ρεαλισμό και φιλοδοξία το μέλλον τους.

- Δραστική ενίσχυση του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, με περαιτέρω αύξηση των σχετικών δαπανών, ώστε η Ελλάδα να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ουσιαστική διασύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της παραγωγής.

- Προετοιμασία και διευκόλυνση των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, με στόχο την έγκαιρη μετάβασή τους στο περιβάλλον της ψηφιοποίησης, του αυτοματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

- Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, για την αναβάθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, της δημόσιας Παιδείας, της Υγείας. Συνέχιση των πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός κράτους περισσότερο φιλικού προς τον πολίτη και την επιχείρηση, πιο αποτελεσματικού στην προστασία της ασφάλειας και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

- Στοχευμένες πολιτικές για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσων της αναβάθμισης των περιφερειακών υποδομών, της εφαρμογής στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, την παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διακράτηση των νέων ανθρώπων στον τόπο τους.

- Επένδυση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με έμφαση στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων στην αγορά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με υψηλή ζήτηση, σήμερα και στο μέλλον.

- Στοχευμένο μείγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με παρεμβάσεις για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές, με αποτελεσματικούς ελέγχους για την πάταξη αθέμιτων πρακτικών, αλλά και ουσιαστική προστασία των νομοταγών, υπεύθυνων επιχειρήσεων.

- Διατήρηση συνετής και υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, με ένα υγιές μείγμα δαπανών και εσόδων: ενισχυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών του κράτους, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για την περαιτέρω μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και για την ουσιαστική αναβάθμιση του κράτους πρόνοιας.

Οι προτάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμελητηριακή κοινότητα προτείνει:

Αντιμετώπιση της ακρίβειας

- Αποτελεσματικοί έλεγχοι στην αγορά, με εστίαση στους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή των προϊόντων, σε ευρύ φάσμα κατηγοριών και σε όλα τα βασικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, για τον έλεγχο και την καταπολέμηση κερδοσκοπικών πρακτικών που λειτουργούν σε βάρος του καταναλωτή και της αγοράς.

- Κινητοποίηση των τραπεζών για τη σύγκλιση μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιχορηγήσεων.

- Συνέχιση των στοχευμένων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ενίσχυση των πλέον ευάλωτων και στο βαθμό που επιτρέπουν οι αντοχές του προϋπολογισμού.

- Στοχευμένες παρεμβάσεις για την μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων: κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, γραφειοκρατίας, τέλη υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικοί συντελεστές κλπ.

Αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων

- Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ένταξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: μείωση ελάχιστου ύψους επενδυτικού σχεδίου, λήψη πρόσθετης δανειοδότησης από το τραπεζικό σύστημα (απόδειξη ίδιας συμμετοχής).

- Απλοποίηση και συντόμευση του περιεχομένου των προκηρύξεων, ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρισή τους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών προτάσεων σε όλα τα στάδια, με δραστικό περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

- Παροχή επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές με αυξημένη ανεργία, χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σημαντική μείωση πληθυσμού, καθώς σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

- Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη διεύρυνση της περιμέτρου των μικρών επιχειρήσεων που αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, μέσω της παροχής εγγυήσεων και επιδότησης επιτοκίου.

- Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να αποκτήσει απλούστερη, πιο φιλική προς το χρήστη αρχιτεκτονική, καθώς και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα (πχ Τaxisnet, «Εργάνη» και ΓΕΜΗ).

- Καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μικρών επιχειρήσεων, για δράσεις και διαδικασίες χρηματοδότησης, σε όλους τους νομούς της χώρας, με συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της ΚΕΕΕ. Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων. Απλές οδηγίες, συμπληρωμένα παραδείγματα κλπ.

Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης

- Διεύρυνση του φάσματος των φορέων ιδιωτικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση θεσμών και εργαλείων που μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις επενδυτικές ανάγκες τις μικρομεσαίας και της νεοσύστατης επιχείρησης: ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικοί άγγελοι, μικροχρηματοδοτήσεις κά.

- Μέτρα ελέγχου και περιορισμού του ιδιωτικού χρέους, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Παράλληλη θέσπιση ισχυρών δικλείδων ασφαλείας, ώστε να μη δημιουργούνται άνισες συνθήκες σε βάρος των συνεπών δανειοληπτών.

- Βιώσιμες λύσεις για τους καλόπιστους οφειλέτες, προκειμένου να ρυθμίσουν προβληματικά δάνεια και να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πρόσβαση στην αρωγή της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

- Πρόσβαση σε μικροχρηματοδοτήσεις για ποσά έως 25.000 ευρώ, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για ΜμΕ.

Σταθερά βήματα μείωσης της φορολόγησης, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

- Εφαρμογή ουσιαστικών βελτιώσεων στο νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

- Στοχευμένοι έλεγχοι και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, για την πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2025, σε εφαρμογή της σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης.

- Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας: φοροαπαλλαγές με σκοπό τη δημιουργία αποθεματικού, κίνητρα για συνενώσεις, φορολογική απομείωση ζημιών, διεύρυνση εκπιπτόμενων δαπανών. Ειδικά κίνητρα για επενδύσεις στη βιώσιμη παραγωγή και λειτουργία: ανακύκλωση, αγορά οχημάτων με χαμηλές εκπομπές κλπ.

- Σταδιακή περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων -ώστε να φθάσει στο 20%- καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.

- Μείωση προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων στο 50% και προγραμματισμός για σταδιακή κατάργηση εντός 4ετίας.

- Σταδιακή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, σε συνάρτηση με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

- Προσαρμογή του πλαισίου ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς σήμερα ακόμη και μια μέρα καθυστέρησης συνεπάγεται απώλεια δυνατότητας ρύθμισης και αύξηση δόσεων παγίων ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ.

- Εφαρμογή της πρόβλεψης για απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα ως 25.000 ευρώ.

- Ειδικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας: ελάχιστη καταβολή ποσού για ασφαλιστικές εισφορές και μείωση του συντελεστή φορολόγησης για επιχειρήσεις σε περιοχές κάτω των 1.000 κατοίκων.

- Εξορθολογισμός του ΕΝΦΙΑ - Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα ιδιοκτησίες μεταποιητικών επιχειρήσεων και 50% μείωση σε κάθε άλλο επιχειρηματικό ακίνητο.

Στήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας

- Ειδική ποσόστωση συμμετοχής σε προγράμματα της ΔΥΠΑ, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων

- Ειδική ποσόστωση συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης, για νέους επιχειρηματίες έως 32 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκων.

- Ειδική ποσόστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», με σκοπό τη στήριξη των ορεινών περιοχών.

- Δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων στην Περιφέρεια, σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, τα τεχνικά επαγγέλματα.

- Κίνητρα για την εγκατάσταση νέων επαγγελματιών και επιχειρηματιών σε περιοχές με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκων.

- Προώθηση του κοινωνικού επιχειρείν, ενθάρρυνση επιχειρήσεων με κοινωνικό προσανατολισμό, που συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

- Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Εδραίωση μηχανισμών και δομών στήριξης και καθοδήγησης, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και να καταπολεμηθούν οι περιφερειακές ανισότητες - καθώς σήμερα πάνω από το 80% του συνόλου των εξαγωγών πραγματοποιείται σε μόλις τρεις περιφέρειες της χώρας (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου).

Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης, με οριζόντιες και κλαδικές στρατηγικές

- Προώθηση και στήριξη επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής, με έμφαση στον προηγμένο και ψηφιακά ελεγχόμενο βιομηχανικό εξοπλισμό, τα συστήματα ελέγχου της παραγωγής.

- Κίνητρα για την ανάπτυξη βιομηχανικών συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και την ένταξη στα διεθνή δίκτυα παραγωγής.

- Σύνδεση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, τη βιομηχανία των τροφίμων και τον τουρισμό.

- Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων, σε θέματα τυποποίησης, branding, εξαγωγών κλπ.

*Αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα

- Αξιοποίηση της δυνατότητας διάθεσης του 3% των πόρων του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ, για τη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών σε όλους τους τομείς.

- Προσαρμογή στις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή: ενισχύσεις για αναδιάρθρωση καλλιεργειών, νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.

- Επέκταση του προγράμματος Ερευνώ - Καινοτομώ στον πρωτογενή τομέα.

- Κίνητρα και ενισχύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων, για την υιοθέτηση καινοτομιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

- Διάχυση της γνώσης στον αγροτικό πληθυσμό, μέσα από προγράμματα κατάρτισης και Εθνικό Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης σε θέματα παραγωγής, προώθησης και πώλησης αγροτικών προϊόντων.

- Ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής για τους νέους αγρότες.

- Πλήρης ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr και βελτίωση της πλατφόρμας για την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ για την άμεση καταγραφή των ζημιών στην παραγωγή και η γρήγορη αποζημίωση των πληγέντων.

- Υλοποίηση του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» για την ορθολογική χρήση νερού, την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών.

- Στήριξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα, με δημιουργία αγροτικού τμήματος σε κάθε επιμελητήριο.

- Προγράμματα προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στο εξωτερικό. Προώθηση του αγροτουρισμού και της γευσιγνωσίας.

- Προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής «από το χωράφι στο ράφι».

- Ενίσχυση επενδύσεων για την αυτονόμηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος.

- Προώθηση και χρηματοδότηση συνεργατικών σχημάτων παραγωγών, για δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και ενεργοποίηση της αντίστοιχης πλατφόρμας.

Πολιτικές για την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού

- Ενίσχυση κρίσιμων υποδομών και προώθηση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, σύγχρονες στρατηγικές προβολής.

- Στρατηγική ορθολογικής διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με όρους αειφορίας και σεβασμού στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

- Ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων.

- Συστηματική ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στο πλαίσιο των περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Προώθηση της καινοτομίας

- Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, στενότερη διασύνδεση των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, για τη δημιουργία προγραμμάτων έξυπνης εξειδίκευσης σε τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη τοπικών συνεργατικών σχηματισμών, κέντρων ικανοτήτων και κόμβων καινοτομίας.

- Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την έρευνα και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, μέσω του ΕΣΠΑ.

Φθηνότερη και φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια

- Επίσπευση των πολιτικών για τη μετάβαση σε πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας και την μείωση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

- Επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ και ιδιαίτερα στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

- Αναβάθμιση δικτύων και υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, για την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με net metering.

- Ενίσχυση των επιχειρηματικών ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους.

- Αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ενέργειας, με κανόνες που διασφαλίζουν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και συνέχεια.

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

- Ρήτρα κλιματικής αλλαγής σε όλες τις μελέτες ΜΠΕ και ΣΜΕΕ και ειδικών σχεδίων ανάπτυξης.

- Εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

- Πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

- Κίνητρα και επιμόρφωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αύξηση της ανακύκλωσης στην πηγή, προσθήκη νέων ρευμάτων, μαζική εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω», για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη.

- Τέλος στις παράνομες χωματερές, δημιουργία βιώσιμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής και Κέντρων Ανακύκλωσης, επέκταση του δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων.

- Προσαρμογές στη χωροταξική νομοθεσία, καθώς και στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον αιγιαλό, για την αειφόρο αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής.

- Τολμηρές επιλογές αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, για τη δημιουργία βιομηχανικών, τουριστικών, οικιστικών, και τεχνολογικών πάρκων για τις οποίες θα υπάρχουν υποδομές, χρήσης γης, επενδυτικές και λειτουργικές άδειες με σεβασμό στο περιβάλλον.

Χωροταξική οργάνωση

- Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών, του καθορισμού χρήσεων γης.

- Πολεοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα.

- Δημιουργία νέου χωροταξικού σχεδιασμού, για ΑΠΕ, τουρισμό, βιομηχανία και υδατοκαλλιέργειες.

- Δημιουργία ξεκάθαρου χωροταξικού πλαισίου, με σαφείς κανόνες, που θα εφαρμόζονται αυστηρά και για όλους, θα προστατεύουν το περιβάλλον από παραβάσεις, αλλά και τους νόμιμους επενδυτές από άσκοπες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών

- Ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ, του Ε65, του οδικού άξονα Κακαβιά-Ρίο-Τσακώνα, των αυτοκινητοδρόμων Πάτρα-Πύργος, Αμβρακία-'Ακτιο, Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, παράκαμψη Χαλκίδας-Ψαχνών, Μπράλος-Άμφισσα.

- Κατασκευή και ολοκλήρωση του αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης.

- Κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (flyover) και επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς το Αεροδρόμιο Μακεδονία.

- Κατασκευή των οδικών αξόνων Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και Δράμας-Αμφίπολης.

- Κατασκευή των νέων σιδηροδρομικών γραμμών Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Ξάνθη και Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα.

- Άμεση παράδοση του έργου εκσυγχρονισμού της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης και της εγκατάστασης του συστήματος ETCS, επί της σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ - Προμαχώνας, του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας μας.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας

- Αξιοποίηση των ευρημάτων της μελέτης που υλοποίησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για την χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, τόσο σε αριθμό εργαζομένων όσο και σε δεξιότητες.

- Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση των τεχνικών σχολών, ώστε να καλυφθεί η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές, τεχνίτες επισκευών οχημάτων κλπ).

- Επέκταση της εφαρμογής και της διάρκειας της πρακτικής άσκησης, με αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας.

- Επένδυση σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανειδίκευσης.

- Λειτουργία εθνικού συστήματος πιστοποίησης των δεξιοτήτων, που αποκτώνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

- Προγράμματα κάλυψης των κενών θέσεων σε χειρωνακτικής και χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας, με τη μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

- Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε νέες τεχνολογίες, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αυτοματισμούς κλπ.

Αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης

- Έμφαση στη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και στην απλοποίηση των διαδικασιών.

- Τολμηρές πολιτικές για τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους: καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης, αύξηση της κινητικότητας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ, κά.

- Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με ανάλογη ενίσχυση των πόρων της - πχ με απόδοση μέρους των φόρων της ακίνητης περιουσίας.

- Συνέχιση και εμβάθυνση της προσπάθειας για κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας.

Ενδυνάμωση των επιμελητηρίων και αξιοποίηση του αναπτυξιακού τους ρόλου

- Βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον Ν. 4919/2022 σχετικά με τη σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και στα άρθρα του Ν. 4497/2017 που αφορούν την επιμελητηριακή νομοθεσία. Στόχος είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων, ιδιαίτερα των μικρότερων, καθώς και η ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

- Υλοποίηση του θεσμού των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕΠΙΧ), που προβλέπει η νομοθεσία, για την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης.

- Χρηματοδοτική υποστήριξη για την ψηφιοποίηση του συνόλου των επιμελητηριακών υπηρεσιών.

- Δημιουργία Innovation Centers, στο πλαίσιο των δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και των ΚΥΕΠΙΧ, καθώς τα επιμελητήρια μπορούν να εξελιχθούν σε κέντρα στατιστικής αποτύπωσης της καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας πληροφόρηση και συμβάλλοντας στη χάραξη στοχευμένων πολιτικών.

- Αξιοποίηση των επιμελητηρίων στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα.

- Προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με φορείς υλοποίησης τα επιμελητήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

