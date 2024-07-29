ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε γνωστό εστιατόριο στην Μύκονο, παρά τα τεχνάσματα από την επιχείρηση (φωτο)

Ακόμα ένα γνωστό εστιατόριο, στο νησί των ανέμων, εντοπίστηκε από την ΑΑΔΕ να μην κόβει αποδείξεις, έντεκα τον αριθμό, συνολικής αξίας άνω των 7.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν την παράβαση στη μυκονιάτικη επιχείρηση, στην Αγία Άννα, και προχώρησαν στα διαδικαστικά: Πρόστιμο και λουκέτο για δύο ημέρες.

Εκεί, όμως, συνάντησαν την αντίδραση του ιδιοκτήτη:

Στην αρχή, έβαλε τον νομικό του σύμβουλο να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να μπει λουκέτο, διότι στον ίδιο ΑΦΜ λειτουργεί και ξενοδοχείο. Παρέλειψε, όμως, να πει ότι το ξενοδοχείο αποτελεί χωριστή και διακριτή εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, επιχείρησε να δώσει δημοσιότητα, με το επιχείρημα της δυσφήμισης του τουριστικού προϊόντος.

Αφού δεν τα κατάφερε, στο τέλος προσπάθησε να εμφανίσει ότι την ώρα, που επρόκειτο να μπει το λουκέτο - δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι - μπήκαν πελάτες στο εστιατόριο και, έτσι, θα έπρεπε να ανασταλεί η σφράγιση του χώρου.

Τελικά, και με τη συνδρομή της αστυνομίας, η εγκατάσταση σφραγίστηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Όπως ορίζει ο νόμος.

Επιπλέον, κατόπιν των συγκεκριμένων παραβάσεων, η επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά προτεραιότητα τόσο για τα δηλωθέντα εισοδήματά της, όσο και για τον ΦΠΑ, με βάση τα όσα προβλέπονται σε σχετική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.