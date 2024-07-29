Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Αύξηση κερδών 42,4% στο α΄6μηνο 2024

Αύξηση κερδών αλλά και εσόδων ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2024 αυξήθηκαν κατά 42,4% και διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,8 εκατ. ευρώ, έναντι 22,9 εκατ. ευρώ του περυσινού πρώτου εξαμήνου, σημειώνοντας αύξηση 17,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών το πρώτο εξάμηνο 2024 έκλεισε στις 28.06.24 στις 1.404,26 μονάδες με άνοδο 8,6% από την αρχή του έτους, παρουσιάζοντας κέρδη για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 10,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2023 και διαμορφώθηκε σε 98,2 δισ. ευρώ

Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα στο εξεταζόμενο διάστημα ενισχύθηκε σημαντικά, φθάνοντας στα 143,8 εκατ. ευρώ

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2024 αντλήθηκαν συνολικά 1,25 δισ. ευρώ, έναντι 580 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (αύξηση 115%). Πραγματοποιήθηκαν δύο νέες εισαγωγές στην Κύρια Αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης σε αξία αντληθέντων κεφαλαίων μετά το 2006 - κατά την οποία αντλήθηκαν 785 εκατ. ευρώ Επίσης, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση δύο νέων ομολογιακών εκδόσεων συνολικής αξίας 330 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν εννέα ακόμα εταιρικές πράξεις με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 90,7 εκατ. ευρώ

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε: "Το πρώτο εξάμηνο του 2024 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή δυναμική που διαμορφώθηκε για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του έτους. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας μας κατά 42,4% είναι ενδεικτική της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού μας μοντέλου και θέτει τις βάσεις για μια βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη.

Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους για την προβολή της Αγοράς μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, με απώτερο στόχο την τελική μετάταξή μας στις ανεπτυγμένες αγορές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια".

