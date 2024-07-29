Την Παρασκευή η καταβολή του αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2024 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Αυγούστου θα πιστωθούν συνολικά 39.606.000,81 ευρώ σε 77.516 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, για το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η καταβολή θα γίνει αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr (επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί ->Ατομικά Στοιχεία), είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (www.gov.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

