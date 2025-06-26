ΗΠΑ: Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο του έτους

Η οικονομία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, με τις καταναλωτικές δαπάνες και τις εξαγωγές να αποδεικνύονται χαμηλότερες από τις αναμενόμενες.

Σε ετήσιο ρυθμό, το προτιμώμενο μέτρο στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση για μείωση 0,2%, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

