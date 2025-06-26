Θεοδωρικάκος: Προκηρύσσεται σήμερα το πρώτο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Στην ανάγκη για μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, με επίκεντρο την περιφέρεια και με στήριξη της πραγματικής παραγωγής, της μεταποίησης, της βιομηχανίας και της καινοτομίας -κατεύθυνση στην οποία συμβάλλει με το σχέδιο που υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης- αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με θέμα «Αναπτυξιακές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη», ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.



Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι προκηρύσσεται σήμερα επίσημα «το πρώτο αναπτυξιακό καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που αφορά τη μεταποίηση», με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές.



Παράλληλα, επεσήμανε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα προκηρυχθούν δύο ακόμη καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα:

Το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές και τους νομούς με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου,

Το καθεστώς για μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου, με αυστηρή προθεσμία 90 ημερών για την αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων. «Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις για τουλάχιστον αυτά τα τρία καθεστώτα», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.



Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το καθεστώς αυτό ενισχύεται με 150 εκατ. ευρώ για το 2025 και άλλα 150 εκατ. ευρώ για το 2026, ενώ θα καλύπτει και τα μικρά παραμεθόρια νησιά. «Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με τη λογική του κέρδους. Πρέπει να κοιτάμε το ευρύτερο σπίτι μας, την πατρίδα. Η μεγαλύτερη ασφάλεια για τα σύνορά μας είναι οι καλές δουλειές για τους νέους ανθρώπους στις παραμεθόριες περιοχές και οι σύγχρονες υποδομές», υπογράμμισε.



Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε τρία νέα καθεστώτα για το φθινόπωρο, τα οποία θα δώσουν βάρος κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις:

Νέες τεχνολογίες

Εξωστρέφεια

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και χειροτεχνία, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά τα χωριά

Για το 2026, είπε ότι είναι θετικός ως προς το ενδεχόμενο προκήρυξης καθεστώτος για τουριστικές επενδύσεις, εφόσον αφορούν περιοχές όπου θα έχουν «προσθετική αξία» και δεν ενισχύουν ήδη τουριστικά υπεραναπτυγμένες περιοχές.



Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι κρίσιμος εθνικός στόχος, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, αλλά και για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος και την ισόρροπη πρόοδο όλων των περιοχών της χώρας. «Δεν μπορεί η Ελλάδα να πορεύεται με δύο-τρεις περιφέρειες που τρέχουν μπροστά και όλες τις άλλες να μένουν πίσω. Αν δεν αντιστρέψουμε το κύμα εγκατάστασης στην Αθήνα, το κόστος ζωής θα συνεχίσει να αυξάνεται. Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας είναι το κόστος στέγασης στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι, λοιπόν, κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής σε όλη τη χώρα», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πηγή: skai.gr

