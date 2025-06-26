Στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνει κύκλωμα εκτελωνιστών με επικεφαλής γυναίκα κινεζικής καταγωγής που φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο με 17 «μαϊμού» εταιρείες στη Βουλγαρία.

Παραποιούσαν τον συντελεστή εκτελωνισμού και έβαζαν στην τσέπη εκατομμύρια ευρώ.

Έρευνες σε 6 χώρες - Έφοδος της ΕΛΑΣ στον Πειραιά, εντοπίστηκαν €4,7 εκατ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εξέδωσε μια αρκετά αναλυτική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας γνωστές τις λεπτομέρειες της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Καλυψώ».

Ειδικότερα, έρευνες έγιναν σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Το κύκλωμα που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας είναι ελεγχόμενο από την Κίνα και πρωταγωνιστούσε σε εισαγωγές απομιμητικών προϊόντων από την Κίνα στην ΕΕ, αλλά και σε υποθέσεις κλοπής ΦΠΑ. Το ύψος της απάτης, η οποία έγινε στα ευρωπαϊκά ταμεία, υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εισαγωγές αφορούν πρωτίστως σε υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα. Έγιναν 101 έφοδοι σε γραφεία εκτελωνιστών, εταιρείες κοινωνικών συμφερόντων, γραφεία λογιστών, δικηγόρων και μεταφορικών εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες πόλεις.

Στην Ελλάδα διεκπεραίωσαν την έρευνα οι Εσωτερικές Υποθέσεις και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις, οι 5 στην Ελλάδα.

Η αρχηγός «Κέλλυ» και οι Έλληνες συνεργοί

Επικεφαλής της κομπίνας ήταν μια Κινέζα επιχειρηματίας, ενώ μαζί της συγκαταλέγεται ένα πλήθος από εκτελωνιστές και ένας υπάλληλος του δήμου Πειραιά. Συνολικα΄στα σπίτια έχουν βρεθεί 5,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,7 στους πρωταγωνιστές της απάτης στην Ελλάδα.

Οι εκτελωνιστές δήλωναν μια συγκεκριμένη τιμή ως αξία ενός κοντέινερ και κατέβαλαν χαμηλότερους αναλογούντες δασμούς. Τα υπόλοιπα χρήματα κατέληγαν στις τσέπες τους. Σε άλλες περιπτώσεις έκαναν ψευδή δήλωση σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο του κοντέινερ, για να πετυχαίνουν χαμηλότερες δασμολογικές κλίμακες.

Πηγή: skai.gr

