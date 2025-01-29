Σε επίπεδα ρεκόρ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο σε αριθμό ρεκόρ, καθώς αυξήθηκε η αξία των εισαγωγών, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Το έλλειμμα σε αγαθά αυξήθηκε κατά 18% στα 122,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη. Το ποσό, το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις σε έρευνα του Bloomberg.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σχεδόν 4% στα 289,6 δισεκατομμύρια δολάρια και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,5% στα 167,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των αδύναμων οικονομιών του εξωτερικού και του ισχυρού δολαρίου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στη διατήρηση του μεγάλου εμπορικού χάσματος φέτος. Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών θα μπορούσε να αντανακλά επίσης την προσπάθεια των αμερικανικών εταιρειών να εξασφαλίσουν εισαγωγές πριν από τους πιθανούς δασμούς από την κυβέρνηση Τραμπ - που μπορεί να ξεκινήσουν το Σάββατο.

Ο Τραμπ θέλει να επιβάλλει δασμούς για να τονώσει τις επενδύσεις στη μεταποίηση και να ενθαρρύνει την εγχώρια παραγωγή, πολιτική που, όπως λέει, θα βοηθήσει στην αύξηση των θέσεων εργασίας στα εργοστάσια και θα μειώσει το εμπορικό έλλειμμα. Το τελευταίο ωστόσο θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, καθώς οι εταιρείες για δεκαετίες προσπαθούσαν να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος και τους συχνά πιο χαλαρούς κανονισμούς των άλλων χωρών.

Οι οικονομολόγοι λένε επίσης ότι το εμπορικό έλλειμμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από μακροοικονομικά αίτια όπως τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης των ΗΠΑ και το ισχυρό δολάριο που καθιστά τις εισαγωγές φθηνές και ισχυροποιείται από τη φύση του ως αποθεματικό μέσο.

Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου έδειξε ότι τα αποθέματα λιανικής υποχώρησαν 0,3% τον περασμένο μήνα, καταγράφοντας την πρώτη πτώση σε ένα χρόνο. Τα αποθέματα των αντιπροσώπων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 1,2%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη πτώση μετά από πάνω από δύο χρόνια κερδών. Τα αποθέματα των χονδρεμπόρων μειώθηκαν κατά 0,5%.



Πηγή: The Washington Post

