Γερμανία: Αναιμική ανάπτυξη το 2025 «βλέπει» το Βερολίνο

Στην επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεών της για τον ρυθμό ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης προχώρησε την Τετάρτη η κυβέρνηση της Γερμανίας, εγείροντας φόβους ότι αν η κατάσταση επιδεινωθεί η χώρα θα μπορούσε να παραμείνει σε ύφεση για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί το τρέχον έτος μόλις κατά 0,3%, ήτοι θα τρέξει με ρυθμό σημαντικά ηπιότερο από το 1,1% που προέβλεπε τον Οκτώβριο.

«Η διάγνωση είναι σοβαρή», δήλωσε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, υπουργός Οικονομίας και Κλίματος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι αν και έχουν καταγραφεί ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως η αύξηση της ζήτησης για πιστώσεις, «η Γερμανία έχει κολλήσει στη στασιμότητα».

Η σημαντικά χαμηλότερη πρόβλεψη του Βερολίνου για την ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πρόσφατη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις προβλέψεις του που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και ελαφρώς χαμηλότερη από την εκτίμηση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο για ανάπτυξη 0,2% το 2025.

Είναι όμως, πιο αισιόδοξη από την εκτίμηση της ένωση βιομηχανιών, που προέβλεψε την τρίτη ότι η γερμανική οικονομία θα συρρικνωθεί οριακά, κατά 0,1% φέτος, παραμένοντας σε ύφεση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δεδομένου ότι υποχώρησε κατά 0,2% το 2024 και κατά 0,3% το 2023.



