Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,03%, στα 123,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα κινήθηκε ήπια ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.546,03 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.553,86 μονάδες (+0,53%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 123,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.178.526 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,71%), της Alpha Bank (+1,40%) και του ΟΠΑΠ (+0,78%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,80%), της Aegean Airlines (-0,74%) και της Coca Cola HBC (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.321.765 και 3.337.320 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,86 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 16,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 53 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,88%) και Μπήτρος (+9,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ (-9,60%) και Παϊρης (-5,14%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:12,9800 -0,15%

ΤΙΤΑΝ: 43,6500 +0,34%

ALPHA BANK:1,8100 +1,40%

AEGEAN AIRLINES: 10,7800 -0,74%

VIOHALCO: 6,0600 +2,71%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,46700 +0,11%

ΔΑΑ:8,5000 -0,35%

ΔΕΗ: 13,1800 +0,15%

COCA COLA HBC:33,3400 -0,71%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2500 +0,45%

ΕΛΠΕ: 7,4300 +0,88%

ELVALHALCOR: 2,1000 +0,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3900 -0,12%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,4300 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 21,3400 αμετάβλητη

JUMBO: 25,7000 -0,16%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,6000 +0,58%

ΟΛΠ:30,9000 -0,80%

ΟΠΑΠ: 16,8000 +0,78%

ΟΤΕ: 14,8600 -0,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4500 -0,67%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 -0,52%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

