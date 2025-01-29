Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025, η δυνατότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους παρόχους κατάρτισης, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του αρ. 37 του Ν. 4921/2022, για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50.000 ωφελούμενους ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού».

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή και δεν θα έχει ημερομηνία λήξης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, ενώ, με νεότερη ανακοίνωση, οι πάροχοι κατάρτισης, που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής των προγραμμάτων κατάρτισης, με τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Το νέο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιείται με τη διαδικασία του συστήματος επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών, το οποίο πραγματοποιείται με διά ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη.Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (Certification Voucher).

Οι πάροχοι Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αρχική/Εκπαίδευση/Κατάρτιση/ Πάροχοι κατάρτισης στο έργο «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 50.000 ανέργων σε ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

