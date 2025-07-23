Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,57% - Υψηλά κέρδη για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Με ήπια άνοδο, αρκετά χαμηλότερα από ενδοσυνεδριακά υψηλά τους, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, μετά από δύο συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ- Ιαπωνίας.

Υψηλή ζήτηση εκδηλώθηκε για τις μετοχές της ΕΥΔΑΠ(+12,42%) και της ΕΥΑΘ (+13,33%), στον απόηχο της ανακοίνωση του κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη διαχείριση των υδάτων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.967,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,57%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.988,46 μονάδες (+1,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 274,261 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 55.416.777 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+12,42%), της Εθνικής (+2,19%), του ΟΠΑΠ (+1,97%), της Τιτάν (+1,89%) και του ΔΑΑ (+1,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,85%) και της Alpha Bank (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.551.465 και 13.765.241 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 63,95 εκατ. ευρώ Eurobank με 43,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 52 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios (+25,11%) και ΕΥΑΘ (+13,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-15,89%) και Λεβεντέρης(π) (-9,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,0000 +0,17%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4800 +0,93%

OPTIMA: 7,2000 +0,42%

ΤΙΤΑΝ: 37,7000 +1,89%

ALPHA BANK: 3,2100 -1,14%

AEGEAN AIRLINES: 12,7200 -0,31%

VIOHALCO: 6,3100 +0,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,2000 +0,47%

ΔΑΑ :10,1400 +1,81%

ΔΕΗ: 14,2100 +0,50%

COCA COLA HBC: 46,1000 -0,43%

ΕΛΠΕ: 7,8000 -0,13%

ELVALHALCOR: 2,6500 +1,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9100 +2,19%

ΕΥΔΑΠ: 6,7000 +12,42%

EUROBANK: 3,1670 +1,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6600 -0,45%

MOTOR OIL: 25,4400 +0,39%

JUMBO: 29,7600 -1,85%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,0400 -0,35%

ΟΛΠ: 46,9000 +0,86%

ΟΠΑΠ: 19,1700 +1,97%

ΟΤΕ: 15,4300 +1,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7300 +1,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.