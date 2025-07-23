Στις 11 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα νομοθετική ρύθμιση για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, όπως προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Η τροπολογία προβλέπει:

-Μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από το δίκτυο ΑΤΜ των τραπεζών.

-Κατάργηση των χρεώσεων σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ, είτε αυτό ανήκει σε τράπεζα είτε σε τρίτο πάροχο.

-Θέσπιση εθνικού πλαφόν ύψους 1,5 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

Περιορισμός των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ)- Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 5167/2024.

1.Στο άρθρο 48 του ν. 5167/2024 (Α΄207) περί περιορισμού των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) στην παρ. 1, βα) στο εισαγωγικό εδάφιο, i) οι λέξεις «που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή από επιχειρήσεις ή νομικές οντότητες που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ)», ββ) στην περ. β), i) οι λέξεις «ΑΤΜ άλλου πιστωτικού ιδρύματος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός χρέωσης, σε δημοτικές ενότητες στις οποίες υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός (1) πιστωτικού ιδρύματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΑΤΜ επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα (1) ΑΤΜ», ii) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, βγ) προστίθενται υποπερ. βα) και ββ), βδ) στην περ. γ), οι λέξεις «άλλου πιστωτικού ιδρύματος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός χρέωσης,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή σε ATM επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ», γ) στην παρ. 2, οι λέξεις «υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1,», δ) η παρ. 3 καταργείται, ε) προστίθεται παρ. 4 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 48 διαμορφώνεται ως εξής:

«'Αρθρο 48. Περιορισμός των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ).

1.Δεν επιβάλλεται προμήθεια ή οποιουδήποτε είδους χρέωση από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α' 84) με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή από επιχειρήσεις ή νομικές οντότητες που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), στις εξής συναλλαγές φυσικών προσώπων, ιδιωτών, ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών:

α) εντολές πληρωμής, εφόσον διενεργούνται μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/mobile/internet banking), καθώς και πάγιες εντολές πληρωμής, οφειλών και εξόφλησης λογαριασμών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρείες,

β) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ, στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα (1) ΑΤΜ. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για δήμους που αποτελούνται μόνο από δημοτικές ενότητες. βα) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ββ) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση ή νομική οντότητα, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο της επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο ΑΤΜ,

γ) ερωτήσεις υπολοίπου λογαριασμού ή κάρτας ή δανείου ή κινήσεων λογαριασμών σε ATM παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή σε ATM επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ, και

δ) φορτίσεις και αποφορτίσεις προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως εκατό (100) ευρώ ημερησίως, εφόσον διενεργούνται μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/mobile/internet banking), καθώς και πάγιες εντολές πληρωμής τους.

Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1, για τις ακόλουθες συναλλαγές δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό:

α) των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα)

β) των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα).

Οι περ. α) και β) ισχύουν για φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, για ποσά έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ημερησίως και αφορούν στην απλή μεταφορά πίστωσης, καθώς και στην άμεση μεταφορά πίστωσης (SEPA/άμεσος διακανονισμός), από μία τράπεζα σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/ mobile/internet banking).

1.Καταργείται.

2.Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1, δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1,50) για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1, με την επιφύλαξη των περ. β) έως γ) της παρ. 1.».

3.Η εφαρμογή της παρ. 1 εκκινεί στις 11 Αυγούστου 2025.

