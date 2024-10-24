Ιουλία Τσέτη: Στη σωστή κατεύθυνση η δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής στοχευμένης στη βιομηχανία

Εξωστρέφεια και συνεργασίες, αποτελούν τους δύο άξονες, πάνω στους οποίους μπορεί να μετασχηματισθεί και να βαδίσει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Στην ίδια λογική, θα πρέπει να τεθούν ψηλά στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου η συμπερίληψη, οι ίσες ευκαιρίες και η ισότητα στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις επιχειρήσεις, παράλληλα με την προάσπιση ενός ολιστικού μοντέλου ποιότητας ζωής για τους πολίτες.

Τα παραπάνω τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ. Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και παν. Πατρών, μιλώντας, στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Η κυρία Τσέτη, συμμετείχε στο πρώτο πάνελ με θέμα: «Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον».

Μιλώντας για τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρείν, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ αντιμετωπίζουμε αυξανόμενα κόστη, εμπόδια οικονομικής πολιτικής – όπως η υπερφορολόγηση και η συνεχόμενη στρέβλωση του clawback για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας – και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο και μη.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κλιματική κρίση επιβάλλουν να αλλάξουμε πορεία.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, αλλά με σωστές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αποδοτικότερες τεχνολογίες, μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

Η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να καινοτομήσει και να εξελιχθεί, αρκεί να δώσουμε χώρο στη νεανική δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα, στην τεχνογνωσία και στις συνέργειες της βιομηχανίας με την Ακαδημαϊκή κοινότητα.

«Ήρθε η ώρα, να οδηγήσουμε την Ελλάδα από το μεταπρατικό μοντέλο σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συμμαχίες», τόνισε η κυρία Τσέτη, προσθέτοντας, ότι «απαιτείται επίσης ισχυρή διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το κέντρο, προκειμένου να μεταμορφωθούν σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις».

Η ίδια, επικρότησε την κυβερνητική ανακοίνωση για δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής που θα είναι στοχευμένη στη βιομηχανία.

Αναφερόμενη σε ζητήματα ισότητας και συμπερίληψης, η κυρία Τσέτη υπογράμμισε:

«Δεν έχει γίνει πραγματικότητα η ισότητα και η συμπερίληψη στη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο ευκαιριών, όσο και σε μισθούς. Έχουμε έναν γερασμένο λαό και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα. Έχουμε δυνατότητες ωστόσο για ανάπτυξη ως χώρα αρκεί να αφουγκραστούμε τις νέες και τους νέους μας και να τους ενδυναμώσουμε, ώστε να εξελιχθούν στους παραγωγικούς εργαζόμενους και εξειδικευμένα στελέχη που τόσο έχουμε ανάγκη για να χτίσουμε τη βιομηχανία του Αύριο.

Μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης που θα αποτελεί εφαλτήριο για το σύνολο της οικονομίας και σημείο εθνικής ανάτασης και περηφάνειας».

Πηγή: skai.gr

