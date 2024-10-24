Αυξημένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου επικράτησε στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε μηνιαίο επίπεδο. Οι μετοχικές αγορές καταγράφουν κέρδη, καθώς η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ διατηρήθηκε γενικά ισχυρή, με ενδείξεις, ωστόσο, κάποιας επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου της, με τα εταιρικά αποτελέσματα να ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η δυναμική αυτή επηρέασε θετικά το δολάριο, αλλά και τις ομολογιακές αποδόσεις (2ετίας και 10ετίας) που ενισχύθηκαν. Στην Ευρωζώνη, τα οικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να υποδηλώνουν μια πολύ ήπια ανάπτυξη, με τα προβλήματα στη μεταποίηση να διατηρούνται. Σε επίπεδο Κεντρικών Τραπεζών, τόσο η ΕΚΤ όσο και η Fed αναμένεται να συνεχίσουν τη χαλάρωση της νομισματικής τους πολιτικής, καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων λαμβανομένης και της εξέλιξης των τιμών ενέργειας, με την αγορά να τιμολογεί δύο επιπλέον μειώσεις για τη Fed και μια ακόμα για την ΕΚΤ, μέχρι το τέλος του έτους.

Το θετικό κλίμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές επηρέασε τον δείκτη των αγροτικών προϊόντων, ο οποίος συνέχισε να καταγράφει κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με τις αποδόσεις όλων των επιμέρους αγροτικών προϊόντων να βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα του ΝΟΑΑ, οι συνθήκες για το φαινόμενο La Niña αναμένονται ευνοϊκές για το τρέχον διάστημα (Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 2024) με πιθανότητα 60% και εκτιμάται ότι θα παραμείνει ενεργό μέχρι τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2025.

Αν και οι ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τη συρρίκνωση της παραγωγής σιταριού και το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένουν ενισχύοντας τις τιμές του, οι διαχειριστές διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τις θέσεις πώλησης, λόγω της περιορισμένης κινεζικής ζήτησης και της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών σε χώρες- παραγωγούς. Για τη ζάχαρη, η ύπαρξη δυσμενών καιρικών συνθηκών (επανεμφάνιση La Niña) στη Βραζιλία, πιθανά να συνεχίσει να ευνοεί την τιμή της.

Οι ενδεχόμενες αυξημένες εισαγωγές καλαμποκιού στην Κίνα από τις ΗΠΑ, λόγω μειωμένης πιθανά κινεζικής παραγωγής, αναμένεται να ενισχύσουν την τιμή του, με τους διαχειριστές να περιορίζουν τις θέσεις πώλησης, όπως αντίστοιχα και για τη σόγια λόγω αυξημένων αμερικανικών εξαγωγικών πωλήσεων προς την Κίνα. Για τον χυμό πορτοκαλιού, η συνέχιση των αρνητικών προκλήσεων στην παραγωγή πορτοκαλιών (τυφώνες, ασθένειες, La Niña), δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις τιμές του. Οι θέσεις πώλησης στα ΣΜΕ βαμβακιού πιθανά να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο λόγω της αδύναμης εικόνας της Κίνας, αλλά και ενός μειωμένου παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης. Για τα βοοειδή, οι προβλέψεις για πιθανό περιορισμό της προσφοράς βοοειδών και η ενισχυμένη ζήτηση, δύναται να λειτουργήσουν ευεργετικά στις τιμές τους. Η αυξημένη παραγωγή ρυζιού στις μεγάλες ασιατικές χώρες ενδεχομένως να λειτουργήσει επιβαρυντικά στις τιμές του, όπως και η υποτονική ζήτηση ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης στους περιορισμούς των ινδικών εξαγωγών ρυζιού.

Ανοδικά κινήθηκε για δεύτερο μήνα ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων (+0,78%), με τον δείκτη των εμπορευμάτων, όμως, να σημειώνει μεγαλύτερη άνοδο (+1,60%). Ως πιθανοί λόγοι της παραπάνω διαφοροποίησης μπορούν να αναφερθούν η εξέλιξη των στοιχείων από την Κίνα διατηρώντας, όμως, έναν συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης, παράλληλα με τα πρόσφατα μέτρα στήριξης της κινεζικής οικονομίας, παρά τη θετική δυναμική του δολαρίου. Επιπλέον, οι ανησυχίες για την πιθανή μετάβαση στο La Niña, επιβαρύνοντας τις καλλιέργειες, και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, αποτέλεσαν δύο πιθανούς καταλύτες της παραπάνω διαφοροποίησης. Παράλληλα, η τεχνική εικόνα του δείκτη παραμένει σχετικά θετική.

