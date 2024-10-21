Το νέο παραγωγικό μοντέλο παρουσίασε στην Εθνική Πινακοθήκη ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δείτε βίντεο από την παρουσίαση:

«Η δεκαετία του 2010 ήταν η δεκαετία της μεγάλης δοκιμασίας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας, από τη βαθιά κρίση που προκάλεσε το δημόσιο χρέος και τα κύματα του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε καθυστέρησαν την έξοδο από την κρίση. Η δεκαετία του 2020 -με τη ΝΔ στην κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη- χαρακτηρίζεται από την επαναφορά της κανονικότητας, της δημοσιονομικής ευθύνης και αξιοπιστίας, των μεταρρυθμίσεων, της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και τέλος την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας στις αγορές», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε πως:

«Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει την ανεργία από το 17,5% κάτω από το 10% και σε αναπτυξιακούς ρυθμούς 2% την περίοδο 2019 – 2023 και σήμερα, 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, από τους υψηλότερους -ο δεύτερος υψηλότερος για την ακρίβεια- στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κατώτατο μισθό σε αύξηση 27% τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η Ελλάδα αυτά τα πέντε χρόνια με τις ορθές γεωστρατηγικές και οικονομικές επιλογές έχει μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και πρωταγωνιστή της ενεργειακής ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης και της πράσινης μετάβασης. «Η διεθνής εικόνα και παρουσία της πατρίδας μας έχει αναβαθμιστεί αποφασιστικά και αυτό δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι σημαντικές επενδύσεις της Pfizer και της Microsoft. Και όλα αυτά εν μέσω τριπλής κρίσης στην πρώτη τετραετία: την πανδημία, τα κύματα παράνομης μετανάστευσης και τις βαριές συνέπειες της κλιματικής κρίσης που χτυπάει και την Ελλάδα. Η πατρίδα μας, εν μέσω πολέμων και αναταράξεων στην ευρύτερη γειτονιά μας, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και αξιοπιστίας έναντι όλων και ειδικά των εταίρων μας», δήλωσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, στο μεσοπρόθεσμο, προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 2,3% για το 2025, το χρέος μειώνεται με στόχο το 2028 να μειωθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 133% του ΑΕΠ. «Παράλληλα, στοχεύουμε συνολικά ως Κυβέρνηση στην περαιτέρω μείωση και σταθεροποίηση του πληθωρισμού, γύρω στο 2%. Και ασφαλώς και τη μείωση του πληθωρισμού τροφίμων, ο οποίος από το 10,4% πέρυσι τον Οκτώβριο βρίσκεται πλέον στο 3% και σήμερα έχουν ανακοινωθεί από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μειώσεις 120 βασικών προϊόντων 6% έως 15%, ύστερα από τις μειώσεις που πετύχαμε στα σχολικά είδη τον Σεπτέμβριο.Το στοίχημά μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δεκαετία στην περίοδο του επιτυχημένου παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με ισχυροποίηση της βιομηχανίας και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων.

Συνεπώς, ο στόχος που υπηρετούμε είναι ανάπτυξη για όλους, παραγωγική ανάπτυξη παντού, βιώσιμη και διατηρήσιμη. Και η ανάπτυξη απαιτεί επενδύσεις, διευκόλυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας. Και συνεχή προσαρμογή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ώστε η ποσοτική μεγέθυνση της οικονομίας να συνοδευτεί από αποφασιστική ενίσχυση της παραγωγικότητας και διάχυση της αύξησης του ΑΕΠ με μία οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή - με πολύ περισσότερο αξιοποιήσιμη έρευνα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα μπορούν να απευθυνθούν στις μεγάλες διεθνείς αγορές. Με πιο κρίσιμο στοίχημα την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο έχει μειωθεί στο 14% του ΑΕΠ. Καθώς, την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν 41,7% οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και 25% η βιομηχανική παραγωγή.

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, ουσιαστικά είναι η βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε τον διπλό στόχο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός για αυτή την 4ετία: τη σύγκλιση των εισοδημάτων και του επιπέδου ζωής των Ελλήνων με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων πολιτών και ταυτόχρονα τη μείωση στο εσωτερικό των περιφερειακών, των ενδοπεριφερειακών και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αξίζει για αυτό να αποτελέσει ένα συνολικό όραμα για την κοινωνία και την πατρίδα μας -για όλους: πολιτικούς, για την επιχειρηματικότητα, την αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους, για όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας- και να μετατραπεί σε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με χρονοδιάγραμμα, με στοχευμένα μέτρα και πολιτικές και δεν μπορεί παρά να αποτελεί έναν εθνικό στόχο.

Με βασικό χαρακτηριστικό την ενίσχυση της βιομηχανίας γιατί αυτό συμβάλει στο να γίνει πιο ανθεκτική η οικονομία μας στις κρίσεις, να είναι πιο συμπαγής και σταθερή η τροχιά της ανάπτυξης. Είναι η οικονομική δραστηριότητα με την υψηλότερη παραγωγικότητα και ουσιαστικά το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Ο υπουργός υπογράμμισε πως το νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει ότι θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε όλη τη γη, για να πολλαπλασιάσουμε τις εξαγωγές μας.

«Στο πλαίσιο αυτό, χρειαζόμαστε κατεπειγόντως την έρευνα και την τεχνολογία, που θα ενσωματωθεί στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, οδηγώντας σε νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα την ελληνική παραγωγή. Και τέτοια σοβαρή δουλειά γίνεται στα 14 ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα, που θέλουμε να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με τη βιομηχανία μας.

Παραγωγικός μετασχηματισμός σημαίνει να αναδείξουμε την αξία της εργασίας σε σχέση με την κατανάλωση ως πρώτιστης και κυρίαρχης όσον αφορά την συμβολή της στο εθνικό προϊόν. Στις νεότερες γενιές πρέπει να εμφυσήσουμε ξανά την αξία της δημιουργικότητας. Η έμφαση στη βιομηχανία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε τους άλλους κλάδους της οικονομίας μας, όπως ο τουρισμός, ο οποίος έχει εξαιρετικά σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση, ποσοτική και ποιοτική, του τουρισμού μας.

Άλλωστε, στο πλαίσιο του υφιστάμενου αναπτυξιακού νόμου -του 2022- εντάσσονται επενδυτικές προτάσεις στον τουρισμό που χρηματοδοτούνται με 300 εκατ. ευρώ, με εγγυημένη χρηματοδοτική ροή. Τα αποτελέσματά τους θα εκδοθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Επίσης, περίπου το 50% των επιδοτήσεων για επενδυτικά σχέδια προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων κατευθύνονται στον τουρισμό».

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος, το νέο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και κάθε περιφέρειας ξεχωριστά, συμβάλλοντας στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. «Κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει το δικό της σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, γιατί προφανώς διαφέρουν οι ανάγκες, αλλά και το είδος των δυνατοτήτων στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, από τη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και τη Μακεδονία μας. Και είναι κοινή αγωνία αλλά και κοινή προσδοκία όλων μας να αναγεννήσουμε τα χωριά και τις πόλεις της υπαίθρου, ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών. Να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους, με δουλειές που θα τους δίνουν τη χαρά και την περηφάνια της εργασίας και της επιτυχίας τους και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εκεί τις οικογένειές τους.

Είναι μία εθνική αναγκαιότητα την οποία έρχεται να υπηρετήσει αυτή η κυβέρνηση με ακόμη πιο επιταχυνόμενους ρυθμούς στο δεύτερο μισό της δεκαετίας που διανύουμε. Και έρχεται βέβαια να συσχετιστεί με τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τις επενδύσεις στη βιομηχανία και την τεχνολογία. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση στο μέλλον η ανθεκτικότητα της ανάπτυξής μας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως συνομιλώντας με τους παραγωγικούς φορείς και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, αναδείχθηκαν ως μεγαλύτερα προβλήματα αυτό του ενεργειακού κόστους, της έλλειψης εργατικών χεριών, της γραφειοκρατίας και των υποδομών.

«Παραγωγικός μετασχηματισμός σημαίνει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα με σχέδιο και επιμονή. Γνωρίζετε όλοι τη μάχη που δίνει ο πρωθυπουργός για τα θέματα του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η εθνική στρατηγική για το νέο παραγωγικό μοντέλο αρθρώνεται με τη στρατηγική μας για τη βιομηχανία, τη χωροταξία και το περιβάλλον, την έρευνα και την καινοτομία, το δημογραφικό πρόβλημα, τις υποδομές, τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας, την παιδεία και την κατάρτιση. Τομέας στον οποίο έχουμε στενή δημιουργική συνεργασία με την υπουργό Εργασίας για τα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης χιλιάδων νέων ανθρώπων σε θέσεις εργασίας τεχνικών επαγγελμάτων που υπάρχει έλλειψη στην αγορά εργασίας. Για αυτό και η συνεργασία μας με τα υπουργεία και τους συναδέλφους στα οποία αντιστοιχούν αυτές οι στρατηγικές είναι συνεχής και δημιουργική», δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε πως στο πλαίσιο αυτό, τίθεται σε λειτουργία η κυβερνητική επιτροπή για τη βιομηχανία.

«Ως υπουργείο Ανάπτυξης, με τη συνεργασία των παραγωγικών φορέων προχωράμε στην υλοποίηση και την άμεση εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία. Επικεντρωνόμαστε σε κρίσιμους τομείς, όπως ο καθετοποιημένος μεταποιητικός αγροδιατροφικός τομέας -ο οποίος ενισχύεται με το πακέτο 600 εκατ. που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ- η φαρμακοβιομηχανία και βιοτεχνολογία αιχμής, η παραγωγή εξοπλισμού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή εξοικονόμηση, η κυκλική οικονομία, η ναυπηγοεπισκευή που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, οι εφαρμογές λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η αμυντική βιομηχανία και ρομποτική, και οι μονάδες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων».

Με αυτά τα δεδομένα, όπως σημείωσε αναπτύσσεται η στρατηγική σε 3 πυλώνες:

Πρώτον, βελτιώνουμε περαιτέρω το επιχειρηματικό περιβάλλον, στόχο που εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση των υποδομών. Δεύτερον, αναπτύσσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τις επενδύσεις με έμφαση στις μεγάλες επενδύσεις και τις περιφέρειες που μειονεκτούν. Τρίτον, επενδύουμε σε κίνητρα για περισσότερη καινοτομία και έρευνα.

1. Βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Α. Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος με θεσμικές παρεμβάσεις «επιχειρούμε νέο ισχυρό χτύπημα στην γραφειοκρατία.

Την πρώτη 4ετία έγινε σειρά πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων που διευκόλυναν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιομηχανία.

«Ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας - η οποία εγκαινιάζεται σε λίγες ημέρες- στο πλαίσιο μεταρρύθμισης που συντονίζει η ΓΓΒ.

Περνάμε στο δεύτερο κύμα αλλαγών ενάντια στη γραφειοκρατία. Ο στόχος μας είναι η μείωση εντός της διετίας κατά τουλάχιστον 25% του διοικητικού γραφειοκρατικού βάρους για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με την κατάργηση 15 χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στο υπουργείο Ανάπτυξης προτεραιότητά μας είναι η ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός βιομηχανικών πάρκων με την ίδια μεταρρυθμιστική λογική: πρώτα αδειοδοτώ, μετά ελέγχω και στις οικοδομικές και περιβαλλοντικές άδειες. Και για τον σκοπό αυτό είμαστε σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τα θέματα χωροταξίας.Ταυτόχρονα, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών σε 20 βιομηχανικά πάρκα με 90 εκατ. ευρώ, τα 45 είναι από το υπουργείο Ανάπτυξης και το πρόγραμμά του στο RRF. Χρηματοδοτούμε με 33 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη του εμβληματικού Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς “ThessINTEC” στη Θεσσαλονίκη και με 13,2 εκατ. ευρώ τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να πραγματοποιήσει επενδύσεις για την ενίσχυση των ενεργειακών υποσταθμών και την αποθήκευση ενέργειας σε εννέα πάρκα.

Ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτό το πρόγραμμα με άλλα 20 εκατ. ευρώ».

Πρόγραμμα έργων logistics για την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Έχοντας ως στόχο την δημιουργία Βιώσιμων Εμπορευματικών Κέντρων και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Logistics, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως:

«Σχεδιάζουμε και προχωράμε στη δημιουργία δύο νέων logistics centers, ένα στην Αθήνα στο Θριάσιο και ένα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, με σκοπό τη μετεγκατάσταση σε αυτά μεγάλου αριθμού εταιρειών μεταφοράς που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση κεντρικών οδικών αρτηριών και τη βελτίωση της κίνησης στις δύο πόλεις. Είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ προϋπολογισμού 150 και 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, εξετάζονται άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα όπως οι χώροι των λιμανιών σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Πάτρα, Κόρινθο, Ηγουμενίτσα αλλά και οι Σέρρες.

Είμαστε επίσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής, που σχετίζονται εμμέσως ή ευθέως με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε65 και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων στη Βόρειο Ελλάδα.

Μικρού κόστους παρεμβάσεις σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να επιφέρουν καθοριστικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα έργα σύνδεσης των βιομηχανικών περιοχών με το σιδηροδρομικό δίκτυο και το κατάλληλο οδικό δίκτυο».

2. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως αναπτύσσονται χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για εμβληματικές, στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να διοχετευθεί στην αγορά ποσό άνω 3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής το υπουργείο Ανάπτυξης θα χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει - τόσο από εθνικούς πόρους του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους - με απόλυτο σεβασμό στις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας. Το βάρος πέφτει στις μεγάλες επενδύσεις, στις παραμεθόριες περιοχές, σε όλο το βόρειο τόξο της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και στη Θεσσαλία

Ο οδικός χάρτης για τα επόμενα δυόμιση χρόνια:

«Διατηρούμε τον θεσμό των εμβληματικών επενδύσεων και μετά την ολοκλήρωση του RRF. Καθώς αποδείχτηκε -με το πρόγραμμα των 170 εκατ. ευρώ – ότι μπορούν να γίνουν πράξη σπουδαίες επενδύσεις που αφορούν στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, την αυτάρκεια της χώρας σε υλικά όπως το χαρτί, την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων όπως το οινόπνευμα και την πολύ σημαντική συμβολή στην αμυντική βιομηχανία.

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων, που θα είναι καινοτόμες, θα χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία και θα υλοποιούνται με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Συγκεκριμένα: 150 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές για το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Προωθούμε ειδικό Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Παραμεθόριων περιοχών και Θεσσαλίας ύψους 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που θα αναπτυχθούν στις παραμεθόριες περιοχές ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Όλες οι μεγάλες επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές, αξιολογούνται ως στρατηγικές επενδύσεις προκειμένου να δείξουμε τη σημασία που έχουν για την Πατρίδα μας. Για την ανάπτυξη των επενδύσεων αυτών θα παρέχονται επιπρόσθετα κίνητρα ταχείας αδειοδότησης και χωροθέτησης.

Ακόμη, 150 εκατ. ευρώ για προκήρυξη καθεστώτος μεταποίησης: 75 εκατ. ευρώ ενίσχυση και 75 εκατ. ευρώ φορολογική απαλλαγή.

Είμαστε σε προχωρημένη συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για προκήρυξη καθεστώτος αγροδιατροφής, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο πρόγραμμα των 600 εκατ. ευρώ που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ».

Όλα αυτά τα καθεστώτα θα προκηρυχθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο, οι αιτήσεις θα λήξουν Μάιο και Ιούνιο και τα οριστικά αποτελέσματα θα έχουν βγει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025. Και αντιστοίχως θα γίνει το 2026. Αυτό είναι ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, ώστε να γνωρίζει η αγορά με διαφάνεια και κανόνες.

«Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων δημιουργούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ταμείο Εγγυοδοσίας 300 εκατ. ευρώ που θα οδηγήσει στη μόχλευση 1,5 δισ ευρώ. Με πολύ καλούς όρους δανεισμού, εγγύηση του ελληνικού κράτους, χωρίς επιβάρυνση για το έλλειμμα και το χρέος.

Επίσης, λειτουργεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) το Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το ταμείο παρέχει εγγύηση για τη λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου έναντι της επιχορήγησης και μακροπρόθεσμου για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, βελτιώνει τους όρους του Ταμείου, ώστε να μπορούν να λάβει δάνειο το σύνολο των επιχειρήσεων που λαμβάνουν απόφαση υπαγωγής.

Συνεχίζουμε τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας με 200 εκατ. ευρώ, μέσω του λεγόμενου επενδυτικού clowback, μαζί με το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Υγείας.

Σε αυτά προστίθεται και το πρόγραμμα των 102 εκατ. ευρώ του υπουργείου Ανάπτυξης για τη ψηφιακή μετάβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι ήδη είναι σε εξέλιξη και υλοποιούνται 61 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 12,5 δισ. ευρώ, καθώς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που τρέχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και την ενίσχυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Ακόμη, διοχετεύονται 100 εκατ. ευρώ από το RRF -μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων- για τη δημιουργία fund μεταφοράς τεχνολογίας και άλλα 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ αξιοποιούνται για τη δημιουργία του EquiFund II -το οποίο διαχειρίζεται το European Investment Fund (EIF)- για επενδύσεις στη βιοτεχνολογία.

Ταυτόχρονα υλοποιείται και προχωρά ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα με προτεραιότητα τη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη στην Τρίπολη και το Βόρειο Αιγαίο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ» δήλωσε ενδεικτικά.

3. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «επενδύουμε άνω του 300 εκατ. ευρώ σε κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία και ακόμη 350 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών και τεχνολογικών ινστιτούτων, από τα οποία τα 212 είναι από το RRF.

Χρηματοδοτούμε με 300 εκατ. ευρώ τη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» για ερευνητικά έργα μεμονωμένων ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και ΑΕΙ.

Και, βεβαίως, υπάρχει το πολύ σημαντικό πακέτο μέτρο για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, διευρύνοντας τα φορολογικά κίνητρα για τη συμμετοχή των επενδυτών σε αυτές.

Μέτρα που πρόκειται να νομοθετήσουμε από κοινού με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία.

Κυρίες και κύριοι αυτό είναι το πλαίσιο των παρεμβάσεών μας. Συνεχίζουμε τη δημιουργική συνεργασία μας με τους παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία συνολικά, αξιοποιώντας κάθε χρήσιμη και ρεαλιστική πρόταση.

Θα νομοθετήσουμε για όλες τις αναγκαίες αλλαγές και θα συνδράμουμε στα περιφερειακά σχέδια για την παραγωγική ανασυγκρότηση σε όλη την Ελλάδα».

