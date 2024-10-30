Χρηματιστήριο: Απώλειες 1,38% - Στις 1.381,83 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε καθοδική τροχιά, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση, υποχωρώντας στα επίπεδα των 1.380 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.381,83 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,38%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.377,23 μονάδες (-1,70%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 136,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.925.128 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+1,47%), της Μυτιληναίος (+1,23%) και της Σαράντης (+0,92%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil(-4,11%), της Alpha Bank (-3,66%), της Πειραιώς (-3,42%), της Ελλάκτωρ (-3,34%) και του ΟΛΠ (-2,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.632.454 και 7.377.880 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,01 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 13 μετοχές, 88 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +10,00% και Minerva +1,96%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -20,59% και Attica Bank -5,67%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,2500 -1,53%

ALPHA BANK: 1,3700 -3,66%

AEGEAN AIRLINES: 9,9300 -1,97%

VIOHALCO: 5,1900 -2,44%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4800 +0,11%

ΔΑΑ:7,7500 -1,17%

ΔΕΗ: 11,8000 -0,92%

COCA COLA HBC:32,2000 -1,29%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7340 -3,34%

ΕΛΠΕ: 6,7150 -1,68%

ELVALHALCOR: 1,7400 -2,47%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1900 -1,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 -0,70%

EUROBANK: 1,9010 -1,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -0,28%

MOTOR OIL: 19,3500 -4,11%

JUMBO: 25,0000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,8000 +1,23%

ΟΛΠ:27,2000 -2,86%

ΟΠΑΠ: 15,5200 -1,65%

ΟΤΕ: 15,7500 -0,51%

AUTOHELLAS:11,0600 +1,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4500 -3,42%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +0,92%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,6700 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

