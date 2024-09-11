Αύξηση στα κέρδη του α' εξαμήνου κατά 10% κατέγραψε η Inditex, μητρική εταιρεία της Zara, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από πέρυσι.

Η απόδοση πάντως είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεψαν δυσκολότερες εποχές για τους λιανοπωλητές μόδας στην Ευρώπη λόγω άστατου καιρού στις αρχές του καλοκαιριού.

Η Inditex σημείωσε καθαρά κέρδη 2,8 δισ. ευρώ (3,09 δισ. δολάρια) και πωλήσεις 18,1 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 2,77 δισ. ευρώ με πωλήσεις 18 δισ. ευρώ.

Ο κολοσσός της μόδας ανέφερε επίσης ότι οι πιο πρόσφατες πωλήσεις του μεταξύ 1ης Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 11% σε σταθερό νόμισμα σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, αντισταθμίζοντας την επιβράδυνση των προηγούμενων μηνών.

Πηγή: skai.gr

