Ημέρες Καριέρας Θεσσαλονίκης 2025: Πάνω από 21.000 συνεντεύξεις εργασίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr, του μεγαλύτερου hub για την απασχόληση, στη Θεσσαλονίκη, στις 4 και 5 Απριλίου, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής, με περισσότερους από 2.300 υποψήφιους στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΣΚΘ).

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, έφερε κοντά δεκάδες εταιρείες και νέους επαγγελματίες που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Η προσέλευση του κοινού, το ενδιαφέρον των εταιρειών και η ενεργή συμμετοχή όλων των επισκεπτών, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ανέδειξαν για άλλη μια χρονιά τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ημέρες Καριέρας στην ενίσχυση της σύνδεσης υποψηφίων και εργοδοτών.

Με περισσότερες από 21.000 σύντομες συνεντεύξεις εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι ήρθαν σε επαφή με 40 κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς που προσλαμβάνουν ενεργά, ανακαλύπτοντας ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

Συνδέοντας υποψηφίους με την αγορά εργασίας

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες θέσεις εργασίας, να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες, να λάβουν καθοδήγηση για τη διαμόρφωση του βιογραφικού τους μέσα από τη συμβουλευτική καριέρας, καθώς και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες και workshops με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων.

Παράλληλα, στο ειδικά διαμορφωμένο Youth Corner, νέοι και νέες ενημερώθηκαν από νεανικούς οργανισμούς για προγράμματα Erasmus, εθελοντικές δράσεις και άλλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Επαφή με τη νέα γενιά επαγγελματιών

Εργοδότες και εκπρόσωποι εταιρειών που συμμετείχαν στο event είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το employer branding τους, να εδραιώσουν την παρουσία τους στην αγορά της Θεσσαλονίκης, να ανακαλύψουν εκατοντάδες νέα ταλέντα μέσω της διαδικασίας των προσωπικών συνεντεύξεων και να συμμετάσχουν σε workshops και panels.

Στο κέντρο της επαγγελματικής δικτύωσης

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το kariera.gr σε συνεργασία με το Mediterranean College, Χορηγό Εκπαίδευσης των Ημερών Καριέρας Θεσσαλονίκης, προσέφεραν μία πλήρη υποτροφία, μέσω κλήρωσης σε έναν επισκέπτη του booth του Mediterranean College, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έμπρακτα ταλαντούχους νέους και νέες.

Η δυναμική παρουσία κορυφαίων επιχειρήσεων, η ενθουσιώδης συμμετοχή του κοινού και η ποιότητα των παράλληλων δράσεων που πλαισιώνουν την εκδήλωση, έχουν αναδείξει τις Ημέρες Καριέρας σε έναν θεσμό που προάγει την απασχόληση και συμβάλλει ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Platinum Χορηγός των Ημερών Καριέρας Θεσσαλονίκης ήταν η Lidl Ελλάς, η οποία υποδέχθηκε το κοινό της με ένα ξεχωριστό μήνυμα: «Ένα διήμερο γεμάτο συναντήσεις και συζητήσεις! Η ομάδα της Lidl Ελλάς, το #teamlidl ήταν εκεί και είχε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί για τις μοναδικές ευκαιρίες με πάνω από 150 ενεργές ανοιχτές θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, αλλά και για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται πολύ σύντομα! Stay tuned!».

