Ισπανία: Διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά της στεγαστικής κρίσης

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε 40 ισπανικές πόλεις σήμερα Σάββατο για να διαμαρτυρηθούν για την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων και την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών σε μια χώρα που απολαμβάνει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και ωστόσο υποφέρει από σοβαρή έλλειψη στέγης που επιδεινώνεται από την τουριστική έκρηξη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας πασχίζει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση τουριστών και μεταναστών για να καλύψει τα κενά θέσεων εργασίας και να διατηρήσει τις τιμές ενοικίων προσιτές για τους Ισπανούς πολίτες, καθώς οι κατοικίες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τουρίστες πληθαίνουν ανεξέλεγκτα σε μεγάλες πόλεις και σε παράκτιους προορισμούς.

«Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στη στέγαση», φώναζαν διαδηλωτές χτυπώντας μπρελόκ στη Μαδρίτη, όπου περισσότεροι από 150.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το τοπικό συνδικάτο ενοικιαστών.

Οι μέσες τιμές ενοικίων έχουν διπλασιαστεί και οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 44% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο ακινήτων Idealista, ξεπερνώντας κατά πολύ το επίπεδο αύξησης μισθών. Παράλληλα, η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση έχει μειωθεί στο μισό μετά την πανδημία του 2020.

«Μας πετάνε όλους έξω για να φτιάξουν τουριστικά διαμερίσματα», είπε χαρακτηριστικά η Μαργαρίτα Αϊζπούρου, μια 65χρονη κάτοικος της δημοφιλής συνοικίας Λαβαπιές. Όπως ανέφερε, στο οικοδομικό τετράγωνο που ζει, ιδιοκτήτες είπαν σε περίπου 100 οικογένειες που ζουν εκεί ότι τα συμβόλαια ενοικίασης τους δεν θα ανανεωθούν.

Ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών και ειδικοί λένε ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί αποθαρρύνουν τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις και εκμισθωτές ακινήτων θεωρούν ότι η ενοικίαση σε τουρίστες ή αλλοδαπούς για μέρες ή για μερικούς μήνες είναι πιο κερδοφόρα και ασφαλέστερη.

Η Ισπανία δέχτηκε αριθμό ρεκόρ 94 εκατομμυρίων τουριστών το 2024, καθιστώντας την έτσι τη δεύτερη χώρα με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Την ίδια στιγμή μια εισροή χιλιάδων μεταναστών, μεγαλώνουν το έλλειμμα στέγασης σε 500.000 κατοικίες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο περίπου 120.000 νέες κατοικίες κατασκευάζονται στην Ισπανία κάθε χρόνο - το ένα έκτο των επιπέδων πριν από την οικονομική κρίση του 2008 - επιδεινώνοντας την ήδη έντονη έλλειψη εφοδιασμού.

Η 26χρονη Γουέντι Νταβίλα τόνισε ότι το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται μόνο το κέντρο της πόλης, καθώς οι τιμές ενοικίων είναι υπερβολικά ψηλές «παντού».

«Δεν γίνεται να χρειάζεται για να ζήσεις στη Μαδρίτη να μοιράζεσαι ένα διαμέρισμα με τέσσερις άλλους», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.